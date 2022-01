Ford va doubler la capacité de production de son F-150 Lightning tout électrique pour répondre à la demande croissante

En bref : Ford a annoncé son intention de presque doubler la capacité de production de son F-150 Lightning tout électrique pour répondre à la demande croissante. La fabrication ne devrait pas démarrer avant ce printemps, mais Ford ira de l’avant avec la conversion des réservations en commandes plus tard cette semaine.

Ford a dévoilé le nouveau Lightning en mai 2021, perpétuant l’héritage du pick-up axé sur la performance pour une troisième génération. La SVT Lightning originale a été produite de 1993 à 1995, la deuxième génération faisant ses débuts en 1999 et dura jusqu’en 2004.

Comme ses homonymes, le Lightning tout électrique est très performant. Ford vise 563 chevaux et 775 lb-pi. de couple, ce qui devrait être assez bon pour propulser le Lightning de 0 à 60 mph en environ 4,5 secondes.

Ford a commencé à accepter les réservations peu de temps après le dévoilement, mais aurait dû suspendre le processus en décembre en raison de la forte demande. À partir du 6 janvier, le constructeur automobile commencera à convertir les réservations en commandes. La production devrait commencer ce printemps avec un prix commençant à 39 974 $ avant tout incitatif fiscal fédéral.

Ford a déclaré qu’il visait à porter la capacité de production à 150 000 véhicules par an dans son usine de fabrication de Dearborn, dans le Michigan, mais n’a pas précisé combien de temps il faudrait pour que la production atteigne le taux cible.

Le constructeur automobile a également récemment annoncé qu’il augmenterait la production de sa Mustang Mach-E, qui devrait atteindre plus de 200 000 unités d’ici 2023. D’ici 24 mois, Ford espère avoir la capacité de produire 600 000 véhicules électriques à batterie par an. De nouveaux campus de fabrication en cours de construction dans le Tennessee et le Kentucky contribueront sans aucun doute à atteindre cet objectif.