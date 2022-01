Le Xbox Game Pass reçoit de nouveaux jeux ce mois-ci, notamment Mass Effect Legendary Edition et Outer Wilds

En bref : nouvelle année, nouveau mois, nouveaux jeux arrivent sur Xbox Game Pass ! En janvier 2022, les abonnés Xbox Game Pass peuvent télécharger huit nouveaux jeux pour console et PC, dont cinq peuvent être joués via le streaming cloud. Cependant, l’ajout de ces jeux signifie que les plus anciens seront supprimés, notamment Desperados III, Kingdom Hearts III et Mount & Blade: Warband.

Les abonnés Xbox Game Pass continuent d’être gâtés avec de nouveaux jeux indépendants et AAA chaque mois. Cela peut valoir la peine de vérifier les titres de ce mois-ci si vous recherchez un nouveau titre basé sur une histoire comme Outer Wilds, si vous souhaitez revivre la trilogie de science-fiction originale de Mass Effect avec des graphismes améliorés ou si vous recherchez un nouveau jeu indépendant avec des éléments.

Le lot de jeux de ce mois-ci comprend également des films indépendants primés comme Gorogoa, The Pedestrian et Spelunky 2, ainsi que The Anacrusis (Game Preview), Embr et Olija. Tous les jeux seront disponibles sur console et PC, mais seule une poignée d’entre eux pourra être jouée via le streaming cloud.

Microsoft sort un ou deux jeux par jour selon le calendrier suivant.

4 janvier

Gorogoa (Puzzle, pour consoles, PC et streaming)

Olija (Action/Aventure, pour consoles, PC et streaming)

Le piéton (Puzzle, pour consoles, PC et streaming)

6 janvier

Embr (Simulation/Casual, pour consoles, PC et streaming)

Mass Effect Legendary Edition (Action RPG pour consoles et PC)

Outer Wilds (Action/Aventure, pour consoles, PC et streaming)

13 janvier

Spelunky 2 (Plateforme, pour consoles et PC)

L’Anacrusis (FPS, pour consoles et PC)

En ce qui concerne les avantages ultimes du Xbox Game Pass de ce mois-ci, les abonnés peuvent obtenir un Apex Legends: RIG Helmet Weapon Charm et un Phantasy Star Online 2 New Genesis: January Member Monthly Bonus (5 poupées scape et 50 morceaux de photons) à partir du 5 janvier.

Pour faire de la place aux huit nouveaux jeux, Game Pass propose six titres plus anciens, dont Desperados III, Kingdom Hearts III, Mount & Blade: Warband, Ghost of a Tale, Pandemic et Yiik: A Postmodern RPG. Si vous souhaitez toujours continuer à y jouer, vous pouvez profiter de votre remise de membre Xbox Game Pass et économiser 20 %.

De plus, Microsoft supprime également PUBG: Battlegrounds le 10 janvier car il devient gratuit le 12 janvier.

