AMD Ryzen 6000 Rembrandt, une bête avec Microsoft Pluto

AMD Ryzen 7 3700X, AM4, Zen 2, 8 Core, 16 Thread, 3.6GHz, 4.4GHz Turbo, 32MB L3, PCIe 4.0, 65W, CPU, Wraith Prism

Les nouveaux processeurs AMD Ryzen 3e génération sont arrivés avec des gains de performances supérieurs à ceux de la gamme précédente. Avec des vitesses plus élevées, plus de mémoire et une bande passante plus large, les nouveaux processeurs Ryzen cherchent à améliorer et à améliorer la façon dont vous vous détendez, travaillez et jouez. La prise en charge de la mémoire DDR4 se poursuit mais avec les nouveaux processeurs Ryzen, la nouvelle version PCIe 4.0 améliore la vitesse de communication de vos composants PCIe, tels que les cartes graphiques et certaines solutions de stockage, avec la carte mère. Brouillez la frontière entre les performances de jeu d'élite et la création de contenu pour les stations de travail Avec les processeurs de bureau les plus avancés au monde Températures maximales: 95°C Spécifications de la mémoire système: 3200 MHz . CMOS : TSMC 7nm FinFET. Cache L1 total : 512 Ko Total La Cache:4 Mo Poids:66 g Remarque: Cet Article n'a Intégré aucun graphique Le processeur AMD Ryzen 7 3700x comprend 8 cœurs de processeur avec 16 Threads et une horloge de base de 3, 6 Ghz pouvant être augmentée à 4, 4 Ghz. Les nouveaux processeurs sont rétro-compatibles avec les anciennes cartes mères grce au même connecteur AM4, mais avec le jeu de puces de cartes mères x570 récemment sorti, vous pouvez optimiser la Puissance des processeurs Ryzen