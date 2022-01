À l’approche de 2022, les prix des GPU n’ont plus tendance à augmenter

En bref : nous nous sommes tous habitués à l’image sombre des cartes graphiques vendues deux à trois fois leur PDSF. Les plus optimistes parmi les leaders de l’industrie pensent qu’il nous reste encore six mois avant de voir les prix baisser, et les données les plus récentes suggèrent qu’ils se stabiliseront à environ 90 à 100 % par rapport au PDSF d’ici là.

Les prix et la disponibilité des GPU étaient sombres en 2021, comme nous l’avons noté dans chacun de nos rapports mensuels. Les personnes qui ont essayé de mettre à niveau leurs systèmes avec l’une des cartes graphiques de la série RTX 3000 de Nvidia ou de la série RX 6000 d’AMD ont été confrontées à des scalpers et à des passionnés de crypto-monnaie qui s’emparaient d’une grande partie du stock disponible. La tarification des GPU d’occasion a également été un cauchemar, car elle a suivi une tendance similaire à celle des tout nouveaux GPU.

Alors que nous avançons vers 2022, il n’y a aucun signe que la situation s’améliore de manière significative, mais il y a quelques raisons de continuer à l’espérer.

D’une part, AMD et Nvidia pensent que l’offre de cartes graphiques s’améliorera progressivement cette année. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, est moins optimiste à cet égard, car Team Blue prépare sa première vague de GPU Alchemist qui intensifiera la concurrence dans l’espace mais dépendra de la capacité de fonderie limitée, tout comme les GPU de génération actuelle des deux autres sociétés.

Selon la publication allemande 3DCenter, les prix de détail des GPU semblent avoir plafonné. Après avoir atteint 91 à 92 % au-dessus du PDSF en décembre, il est maintenant revenu aux niveaux de novembre, les cartes de la série RTX 3000 de Nvidia se situant à 89 % au-dessus du PDSF. La série RX 6000 d’AMD a connu une baisse légèrement supérieure à 85 % au-dessus des niveaux de PDSF grâce à une meilleure disponibilité.

Un rapport de Jon Peddie Research l’année dernière a mis en évidence un fait particulier : les livraisons de cartes graphiques ont en fait augmenté vers la fin de 2021, ce qui aurait dû faire baisser les prix, du moins en théorie. La rentabilité de l’exploitation minière Ethereum a pris un petit coup en décembre, mais cela ne semble pas avoir fait de trou dans le nombre de GPU qui sont au travail pour hacher les transactions sur le réseau.

Dans l’ensemble, les GPU sont toujours ridiculement chers et le resteront probablement jusqu’à ce qu’Ethereum commence son changement majeur vers un modèle de preuve d’enjeu, ce qui rendra l’extraction de GPU obsolète ou, à tout le moins, non rentable. Les développeurs du protocole s’attendent à ce que cela se produise en juin, mais il y a toujours une possibilité de retards supplémentaires.