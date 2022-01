Les télécommandes TV 2022 de Samsung utilisent les ondes radio de votre routeur pour rester chargées

Dans le contexte : l’année dernière, Samsung a présenté l’Eco Remote, un contrôleur de télévision qui promettait de supprimer le besoin de piles jetables. Au lieu de cela, il avait une banque de panneaux solaires qui complétaient une batterie interne utilisant une lumière extérieure ou intérieure.

Cette année, l’Eco Remote a un autre tour dans son sac. En plus de dévoiler ses nouveaux téléviseurs haut de gamme, Samsung a annoncé que sa télécommande Eco comprend désormais la récolte de fréquences radio. Une « rectenna » reçoit les signaux radio de votre routeur WiFi et les convertit en énergie.

La charge via la récupération RF peut être très lente car la quantité d’énergie capturée n’est pas si importante. Cependant, les télécommandes de télévision sont une application parfaite car ce sont des appareils à faible consommation d’énergie. De plus, la télécommande Eco a toujours une charge solaire et USB à utiliser en cas de besoin.

L’année dernière, Samsung a annoncé que la télécommande Eco éliminerait la mise au rebut de 99 millions de batteries sur la durée de vie moyenne de ses téléviseurs (sept ans). De plus, la télécommande n’est pas un élément autonome. Le géant coréen de la technologie a déclaré que tous les téléviseurs Samsung 2022 incluent une télécommande Eco.

La société n’est pas entrée dans les détails concernant le nouvel appareil à la fois cool et fantaisiste, mais ce n’est pas un concept entièrement nouveau. En 2019, des chercheurs du MIT ont révélé qu’ils avaient créé une rectenna flexible « 2D » qu’ils espéraient appliquer aux appareils portables, ordinateurs portables, téléphones et autres appareils.

De plus, Apple et d’autres ont lancé l’idée de la recharge WiFi pendant au moins cinq ans. La vision d’Apple est d’avoir une récolte RF suffisamment puissante pour charger les appareils qui nécessitent plus de jus, de sorte que ces efforts sont encore dans des années.

Samsung devrait avoir plus d’informations lors de sa keynote au CES 2022 ce mardi.