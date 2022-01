Utilisez Prime95 pour tester votre CPU

Prime95 a été un choix populaire pour les tests de stress / torture d’un processeur depuis son introduction, en particulier avec les overclockeurs et les constructeurs de systèmes. Étant donné que le logiciel fait un usage intensif des instructions entières et à virgule flottante du processeur, il fournit au processeur une charge de travail cohérente et vérifiable pour tester la stabilité du processeur et du cache du processeur L1/L2/L3. De plus, il utilise tous les cœurs d’un système multi-processeurs/multi-cœurs pour garantir un environnement de test de résistance à charge élevée.

Comment ça fonctionne:

Cette page décrit ce dont vous aurez besoin pour participer à GIMPS et comment cela fonctionne sur votre ordinateur. Cette page est destinée aux personnes disposant d’ordinateurs personnels compatibles Intel, bien que dans de nombreux cas, il soit également possible pour les utilisateurs UNIX et Mac d’y participer.

Bref, il vous faut :

Un ordinateur relativement moderne – bien que de très vieux ordinateurs puissent encore être utiles pour aider d’autres ordinateurs à trouver des nombres premiers. Votre ordinateur allumé et allumé plus souvent qu’éteint – du moins la plupart du temps – vous pouvez partir en vacances, en vacances, etc. Du temps et de la patience – les tests pour un premier peuvent prendre des semaines, même sur les ordinateurs les plus rapides, et des mois sur les très vieux ordinateurs. Une connexion Internet disponible au moins une fois tous les deux mois – plus souvent est préférable, hebdomadaire ou quotidien est idéal .

GIMPS nécessite un PC moderne allumé la plupart du temps. Le programme s’exécute avec la priorité la plus basse possible. Vous ne devriez voir aucun impact sur les performances de votre système. Le programme utilisera environ 32 Mo de mémoire et environ 50 Mo d’espace disque. AVERTISSEMENT : l’exécution du programme en continu utilisera environ 40 watts de puissance supplémentaire, à peu près la même qu’une lampe fluorescente compacte à économie d’énergie – votre facture d’électricité augmentera légèrement.

Plus important encore, vous aurez besoin de beaucoup de patience. En gros, il faudra environ un mois pour exécuter un seul test de primalité – visitez la page de référence pour une estimation plus précise sur votre ordinateur.

Instructions de configuration pour les nouveaux utilisateurs :

Rejoindre GIMPS est généralement aussi simple que de télécharger et d’exécuter le programme, de répondre à quelques questions, et le programme fait le reste. La découverte d’un nouveau Mersenne prime est récompensée en cash !

Si vous ne l’avez pas encore fait, CRÉEZ VOTRE USERID. C’est facultatif, mais nécessaire pour vérifier les détails de votre compte, l’état de l’ordinateur et les statistiques de performances et pour attribuer des ordinateurs à votre ID utilisateur. Téléchargez le programme gratuit approprié pour votre système d’exploitation Créez un répertoire et décompressez le fichier que vous venez de télécharger. Windows 7, Vista et XP ont des fonctionnalités de décompression intégrées. Les autres utilisateurs de Windows peuvent choisir parmi une variété de programmes de décompression. Nous utilisons 7-zip. Les utilisateurs de Linux et FreeBSD doivent utiliser les utilitaires de décompression standard tar et gzip. Lancez le programme ! (Les utilisateurs de Linux et FreeBSD doivent exécuter le programme à partir de la ligne de commande avec un Switch -m, c’est-à-dire « ./mprime -m »). Entrez votre ID utilisateur facultatif créé sur le site Web à l’étape 1 et nommez éventuellement votre ordinateur. Nous recommandons aux utilisateurs de Windows de sélectionner Options, Démarrer au démarrage ou Démarrer à la connexion.

C’est tout ce que vous devez faire ! Le programme contacte un serveur central appelé PrimeNet pour obtenir du travail à faire. Habituellement, le programme et PrimeNet connaissent le meilleur travail à attribuer, mais c’est à vous de décider !

Vous pouvez administrer votre compte et vos ordinateurs sur la page de compte de votre ID utilisateur. Une fois que vous avez terminé une unité de travail, vous pouvez suivre votre classement sur les pages de statistiques compétitives que le serveur met à jour toutes les heures (voir Meilleurs producteurs dans le menu, à gauche, pour plus de statistiques). Vous pouvez surveiller la progression de chacun de vos ordinateurs, voire contrôler à distance les tâches qu’ils demandent à l’aide de la page CPU de votre ID utilisateur !

Les versions Linux et FreeBSD peuvent également être configurées pour s’exécuter à chaque redémarrage de votre ordinateur. Demandez de l’aide au Forum Mersenne.

Questions et problèmes :

Veuillez consulter le fichier readme.txt pour des réponses possibles. Vous pouvez également rechercher une réponse ou demander de l’aide dans les forums GIMPS. Sinon, vous devrez adresser votre question à l’une des deux personnes qui ont écrit le programme. Les problèmes de réseau et de serveur doivent être envoyés à Scott Kurowski. Ces problèmes incluent les erreurs de contact avec le serveur, les problèmes d’affectation ou d’ID utilisateur et les erreurs sur la page de statistiques du serveur. Tous les autres problèmes et questions doivent être envoyés à George Woltman, mais veuillez d’abord consulter les forums.

Avis de non-responsabilité :

Voir les conditions générales de GIMPS. Cependant, veuillez envoyer des rapports de bugs et des suggestions d’améliorations.

