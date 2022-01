Faire du vélo à Singapour : Aventure urbaine

Mon cœur bat jusqu’à mon cou. Je m’arrête un instant – que se passe-t-il ? Je ne suis pas en route pour la cage des prédateurs ici, je veux juste emprunter un vélo pour me promener en ville. Singapour n’est pas sans dangers.

Bien sûr, le cyclisme avait également une longue tradition dans la petite cité-État d’Asie du Sud-Est avant de disparaître en grande partie de la scène pendant un certain temps. Le gouvernement continue d’investir dans un système de transport local – exemplaire – composé de métro et de bus. La circulation individuelle est réglementée – vous voyez beaucoup moins de voitures et de motos à Singapour que dans les métropoles voisines. Singapour dispose également d’un système cyclable à l’échelle de l’île qui fait maintenant plus de 300 km de long :

Graphique : Nparks Singapour, l’extension est-ouest de Singapour est d’environ 50 km, nord-sud d’environ 30 km. Certains des itinéraires ne seront pas achevés d’ici la fin de 2021.

L’inconvénient de la pièce, cependant, est qu’il n’y a pratiquement pas de pistes cyclables le long des routes principales. Les trottoirs sont pour la plupart entièrement occupés par les nombreux piétons, et selon une étude britannique de 2007, ils sont parmi les plus rapides au monde. Peu d’espace pour les cyclistes à côté des navetteurs occupés.

Mais cela a changé ces dernières années : à Singapour, comme dans de nombreuses autres villes, les systèmes de location de vélos étaient en concurrence. Les vélos du fournisseur de vélos de location local oBike, qui était autrefois également actif en Allemagne et maintenant insolvable, ont souvent été retrouvés en grand nombre dans le fossé ici aussi. Puis vint Corona et avec les blocages difficiles et la seule autorisation de faire de l’exercice à l’extérieur, une course sur des vélos individuels et le réseau de randonnée et de cyclisme susmentionné appelé Park Connector Network.

Chemins inexplorés pour les cyclistes

Le défi est : d’y arriver en premier. Sur les pistes cyclables de l’East Coast Park non loin de mon logement, vous pourrez parcourir la moitié de l’île sans être dérangé sur des dizaines de kilomètres. À l’aéroport de Changi à l’est et même bien au-delà. Je veux y aller. Et quand j’écris « pas loin », ça veut dire : je dois faire un pont d’environ 3 kilomètres jusqu’à la côte Est. Cela ne devrait-il pas être possible ?

Sentier = piste cyclable ? En principe oui, mais quelque chose peut toujours arriver. Très souvent, par exemple, les chantiers de construction.

J’ai rapidement localisé et activé un vélo de location de la marque Anywheel non loin d’Arab Street au centre de la ville. Et la première chicane commence : pendant que la circulation aux heures de pointe se poursuit, traversez la rue en demi-tour. J’appuie fermement sur les pédales et j’arrive juste avant l’avalanche de tôles au milieu de la rue, où je suis à moitié protégé. Premier obstacle surmonté vivant.

Google Maps m’a déconseillé, mais le système de navigation à vélo de l’application cartographique est encore nouveau ici. L’application envoie les piétons sur le gigantesque pont d’une route de contournement au sud. Et le trottoir est une piste cyclable ici, alors je vais tenter ma chance.

Et tout d’abord, j’ai toute la marche pour moi. Parfois, des escaliers et des marques de chantier interrompent l’allée escarpée. Mais des touffes d’herbe sur le chemin indiquent que je suis à peu près seul ici et le serai probablement pendant un certain temps. Ce qui me fait plaisir, car cela veut dire : voyager gratuitement. Et parce que je transpire déjà, je me déclare athlète – et je peux l’utiliser pour enlever le masque corona, ce qui est en fait obligatoire ici.

Quand soudain le chemin se termine

L’Anywheel n’a pas de changement de vitesse, mais sinon elle roule bien. Les freins font leur travail de manière fiable. Je suis très heureux en ce moment de ne pas avoir à conduire sur la route où passent les voitures.

A Singapour, certains cyclistes osent partager la voie avec des voitures sur les routes principales, ce qui peut mettre leur vie en danger. Vous pouvez lire sur les accidents graves impliquant des cyclistes pratiquement chaque semaine. L’actrice de renommée locale Patricia Mok a récemment eu un (petit) accident avec un autre cycliste – qui a ignoré le trafic venant en sens inverse. L’inexpérience de nombreux nouveaux cyclistes rend également l’entreprise peu sûre.

A la fin de ma balade sur le pont, le combiné trottoir/piste cyclable se termine brutalement par un escalier avant que l’asphaltage ne s’écoule également et laisse le visiteur dans un pré presque en nulle part. Ici, je ne peux qu’être heureux qu’il n’ait pas plu depuis longtemps.

Je trouve un sentier battu le long d’un mur qui se termine devant un chantier de construction. Heureusement, le vélo n’est pas difficile. Je le soulève au-dessus d’un pré et arrive dans une rue avec un trottoir à peine utilisé. Mais les chantiers ne s’effondrent pas et je me rends compte peu à peu que j’ai choisi le mauvais côté du pont.

Après tout, j’ai de la chance d’une autre manière. Il y a peu de choses de ce côté de l’autoroute. Je veux aller vers l’est jusqu’à un centre commercial et les routes là-bas sont claires. De plus en plus j’ose descendre des sentiers jusqu’à la rue. Toujours belle à la limite, bien sûr. Une fois j’ai même dû le faire car le trottoir est interrompu par un petit chantier de construction.

Les villes pourraient faire plus pour les cyclistes

Lorsqu’un bus s’arrête derrière moi, je garde mon sang-froid et je continue stoïquement. La pompe fonctionne à nouveau, mais je ne veux pas non plus céder maintenant. Et ça marche : heureusement, le chauffeur du bus m’a vu et me conduit loin. Un peu plus tard j’y suis. Complètement en sueur, mais a conduit raisonnablement détendu et est arrivé en toute sécurité.

Quelques jours plus tard, j’ai plus de chance en face du pont. Je dois porter le vélo dans les escaliers, mais je suis déjà au East Coast Park Connector et je peux me rendre à l’aéroport en voiture. Mon colocataire recommande un autre itinéraire. Tard dans la soirée, je vois de plus en plus de petites colonnes de cyclistes occupés dans les rues alors moins fréquentées. Attirez souvent l’attention sur vous avec des lumières clignotantes et de la musique forte. Cela a commencé et je ne peux m’empêcher de penser que les cyclistes singapouriens ne seront pas en compétition pour leur place récemment gagnée.

Singapour pourrait faire plus pour ses cyclistes. Mais bon, quelle autre ville à part Copenhague et Amsterdam ne pourrait pas faire ça ? Cependant, la question se pose aussi : pourquoi presque toutes les villes du monde subordonnent-elles tout à la circulation automobile ? Plus de voies pour les cyclistes et puis, si nécessaire, des droits spéciaux pour les petites voitures électriques, l’idée ne doit plus être un tabou.