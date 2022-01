Les jeux My Game Pass sont passés en 2021

WD - My Passport 4To Rouge - Disque dur externe portable avec sauvegarde automatique et protection par mot de passe, compatible PC, Xbox et PS4

Ce produit respecte les normes de compatibilité de Google. Chromebook et le badge "Works With Chromebook" sont des marques de Google LLC. Compatibilité: Systèmes d'exploitation Windows 10 ou Windows 8.1. Nécessite un reformatage pour les autres systèmes d'exploitation Style épuré. Le nouveau Disque My Passport A été repensé pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre parcours. Il se présente sous un format compact et pratique et est disponible dans une variété de couleurs vives. Sauvegardé. Le disque My Passport est équipé du logiciel WD Backup pour faire en sorte que vous ne perdiez rien de ce que vous avez créé tout au long de votre propre parcours de vie : photos, vidéos, musique et documents. Vous pouvez le configurer pour qu'il s'exécute automatiquement en tenant compte de votre emploi du temps. Il vous suffit de choisir les moments et la fréquence auxquels vous sauvegardez les fichiers importants de votre système sur votre disque My Passport. Verrouillé. Le chiffrement matériel aes 256 bits intégré au disque My Passport avec protection par mot de passe permet de protéger le contenu de votre vie numérique. Activez simplement la protection par mot de passe et définissez votre propre mot de passe personnalisé à l'aide de WD Discovery. Compatible avec les réseaux sociaux. Le logiciel WD Discovery inclus vous permet de vous connecter aux services de stockage dans le cloud et des réseaux sociaux les plus populaires tels que Facebook, Dropbox et Google Drive. Importez, organisez et partagez de façon Transparente vos photos, vidéos et documents sur le disque My Passport pour sauvegarder votre vie sociale en ligne. Wd Discovery peut également gérer votre disque à l'aide de WD Drive utilities. Une confiance soutenue. Personne ne sait ce qui vous attend sur votre parcours. C'est pourquoi WD construit des disques répondant aux exigences les plus strictes en matière de durabilité et de fiabilité à long terme. Qui plus est, il est livré avec une garantie limitée de 3 ans.