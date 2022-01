Les anciens téléphones BlackBerry cesseront de fonctionner le 4 janvier

Conclusion : BlackBerry a annoncé cette semaine qu’il cesserait de prendre en charge les services hérités exécutant son système d’exploitation dans les prochains jours. Les fonctionnalités qui ne seront tout simplement plus disponibles incluent des éléments de base tels que les appels téléphoniques et la messagerie texte, mettant ainsi fin à la vie des anciens téléphones BlackBerry (tous les modèles n’exécutant pas Android) en tant qu’appareils de communication.

L’annonce initiale selon laquelle BlackBerry mettait fin à la prise en charge du système d’exploitation hérité est arrivée en septembre 2020. Cette semaine, la société a publié un rappel ainsi qu’une FAQ détaillée décrivant ce que les utilisateurs doivent faire. Le 4 janvier, les services hérités pour BlackBerry 7.1 OS et versions antérieures, le logiciel BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 et versions antérieures, prendront fin.

Les appareils exécutant ces systèmes d’exploitation, répertoriés dans la FAQ, ne pourront pas passer d’appels, envoyer des SMS ou même composer le 9-1-1 via un réseau cellulaire ou Wi-Fi.

Cela inclut également BlackBerry Desktop, Lin, Blend, World, Protect, Password Keeper, la messagerie de périphérique PIN à PIN, les licences améliorées basées sur Sim et les licences basées sur l’identité. Les adresses e-mail hébergées sur BlackBerry cesseront également de fonctionner, même sur d’autres plateformes comme Android et iOS.

BBM for Enterprise et BBM Enterprise for Individual fonctionneront toujours via BlackBerry ID en dehors du système d’exploitation qui arrive en fin de vie. BlackBerry indique que les utilisateurs doivent déplacer toutes les données vers d’autres appareils et plates-formes, en appelant leurs fournisseurs de services si nécessaire.

À une autre époque, le BlackBerry était un pilier de l’informatique mobile avant que les smartphones n’englobent ses fonctions. Même sur ce marché, il n’a pas pu survivre à Apple et Samsung. La fin de vie des logiciels internes de BlackBerry a été longue à venir.

En 2016, BlackBerry a cessé de construire ses propres téléphones pour se concentrer uniquement sur les logiciels, lançant le dernier téléphone conçu en interne en 2017. En 2020, TCL a également cessé de fabriquer des téléphones BlackBerry. BlackBerry propose depuis des téléphones Android.