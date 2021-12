Suivez l’emplacement de votre ordinateur portable ou de votre téléphone avec Prey

C’est un logiciel open source léger et gratuit pour tous. Et ça marche tout simplement.

Comment ça fonctionne

Fondamentalement, vous installez un petit agent sur votre PC ou votre téléphone, qui attend silencieusement qu’un signal distant se réveille et fasse sa magie.

Ce signal est envoyé soit depuis Internet, soit via un message SMS, et vous permet de collecter des informations concernant l’emplacement de l’appareil, l’état du matériel et du réseau, et éventuellement de déclencher des actions spécifiques sur celui-ci.

100% géolocalisé

Prey utilise soit le GPS de l’appareil, soit les points d’accès Wi-Fi les plus proches pour trianguler et déterminer son emplacement. C’est d’une précision choquante.

Connais ton ennemi

Prenez une photo du voleur avec la webcam de votre ordinateur portable pour savoir à quoi il ressemble et où il se cache. Des preuves puissantes.

Pas d’accès non autorisé

Verrouillez complètement votre PC, le rendant inutilisable à moins qu’un mot de passe spécifique ne soit entré. Le gars ne pourra rien faire !

Connexion automatique Wi-Fi

S’il est activé, Prey tentera de se connecter au point d’accès WiFi ouvert le plus proche lorsqu’aucune connexion Internet n’est trouvée.

Regardez leurs mouvements

Prenez une capture d’écran de la session active * si vous êtes chanceux, vous pouvez voir le gars connecté à son compte e-mail ou Facebook !

Scannez votre matériel

Obtenez une liste complète des informations sur le processeur, la carte mère, la RAM et le BIOS de votre PC. Fonctionne très bien lorsqu’il est utilisé avec le mode actif.

Léger comme une plume

Prey a très peu de dépendances et ne laisse même pas d’empreinte mémoire jusqu’à ce qu’il soit activé. Nous nous soucions autant que vous.

Gardez vos données en sécurité

Cachez vos données Outlook ou Thunderbird et supprimez éventuellement vos mots de passe stockés, afin que personne ne puisse consulter vos données.

Mise à jour entièrement automatique

Prey peut vérifier sa version actuelle et se récupérer et se mettre à jour automatiquement, vous n’avez donc pas besoin de réinstaller manuellement à chaque fois.

Quoi de neuf:

Chiffrement de disque Bitlocker

Utilisez notre nouvel outil de cryptage de disque pour crypter facilement à distance les données sur les appareils Windows compatibles à l’aide de l’outil BitLocker natif de Windows.

Les entreprises dont les flottes utilisent Windows comme système d’exploitation peuvent désormais tirer parti de l’outil de chiffrement de disque BitLocker natif de Microsoft à l’aide de Prey ! Laissez-nous vous présenter notre nouvelle action Disk Encryption. Cet outil vous permet d’activer facilement le chiffrement de disque de BitLocker à distance sur des appareils compatibles (Windows 10 Pro, Entreprise ou Éducation) et de protéger les données sur leurs disques durs !

BitLocker est un outil de chiffrement natif fourni avec Windows 10 Pro, Enterprise ou Education et n’a pas besoin d’être installé ou acheté séparément.

Ce nouvel outil a été ajouté à notre forfait Entreprise et constitue la prochaine étape pour mieux aider les organisations à sécuriser leurs données. Le chiffrement est un facteur clé d’atténuation des risques ! Le vol de données, les violations de données ou la perte d’appareils n’entraîneront pas de données compromises si ces informations sont cryptées.

Comment utiliser l’outil de cryptage de disque

Cette action sera disponible sur n’importe quel appareil Windows 10 utilisant une version Windows Pro, Entreprise ou Éducation et avec du matériel qui possède le TPM (Trusted Platform Module). Pour activer BitLocker :

1) Trouvez un appareil Windows compatible sur votre panneau de configuration Prey et accédez à sa vue individuelle en cliquant dessus dans la liste des appareils. Une fois là-bas, vous pouvez trouver l’action Disk Encryption dans la barre d’action de droite.

2) Cliquez sur le bouton de l’action pour lancer le processus. Vous devrez sélectionner les lecteurs de l’ordinateur que vous souhaitez chiffrer avec BitLocker.

3) Sélectionnez la méthode de cryptage que vous souhaitez appliquer. La sélection de « Disque complet » prend plus de temps, mais protège le disque complet (inutilisé et utilisé). C’est idéal pour les ordinateurs en cours d’utilisation ; d’un autre côté, la sélection de « Espace utilisé uniquement » sera plus rapide, mais ne protège pas l’espace inutilisé. C’est idéal pour les ordinateurs flambant neufs qui n’ont pas encore de données stockées.

4) Enfin, sélectionnez la norme de cryptage. AES_128 est idéal pour les lecteurs internes fixes et XTS_AES128 est idéal pour les lecteurs amovibles comme un lecteur flash. Cette option représente le type de cryptage appliqué.

5) Cliquez sur Démarrer le cryptage pour appliquer !

Que va-t-il se passer ensuite?

Prey contactera l’appareil et, une fois connecté, demandera à BitLocker de commencer le processus de cryptage. Vous pouvez cliquer sur l’action pour voir une barre de progression et suivre le processus de cryptage car il protège le lecteur sélectionné.

Notez que le processus de cryptage n’est pas instantané, car Windows devra crypter toutes les données disponibles dans leur ensemble. Le temps d’exécution variera en fonction des spécifications de l’ordinateur et de la taille des données du disque.

Le processus de cryptage est en cours et l’appareil peut être utilisé en continu même lors du cryptage, et une fois terminé, toutes les données nouvellement générées seront cryptées par défaut. Cependant, cela signifie que les performances de l’ordinateur seront légèrement modifiées car une partie mineure de la puissance de traitement exécutera ce processus de cryptage continu. La clé de récupération (ou clé de cryptage) et le mot de passe du disque seront disponibles dans les détails matériels des appareils dans votre compte.

Comment décrypter un disque crypté avec Prey

Le processus de décryptage est assez simple. Vous pouvez trouver l’option Décrypter dans la même action que précédemment, Cryptage de disque.

Recherchez un appareil Windows sur votre compte Prey qui avait été précédemment crypté à l’aide de la même plate-forme, et cliquez dessus pour accéder à sa vue individuelle.

Ouvrez l’outil Disk Encryption et sélectionnez les disques cibles à déchiffrer.

Cliquez sur déchiffrer et Prey lancera le processus.

Que va-t-il se passer ensuite?

Prey se connectera à l’appareil Windows et désactivera BitLocker, commençant le décryptage des disques sélectionnés. Ce processus prend de 20 minutes à quelques heures selon la taille du disque et les caractéristiques de l’ordinateur. Si l’appareil est éteint, il sera interrompu et repris une fois rallumé.