YouTuber prototype un moyen d’utiliser la mémoire DDR4 sur les cartes mères DDR5

Pourquoi c’est important : Cette semaine, un YouTuber de Taipei qui fait peut-être partie de l’équipe de cartes mères Asus ROG a prototypé un adaptateur pour utiliser des clés USB DDR4 sur des cartes mères conçues uniquement pour la DDR5. Cette astuce peut atténuer un dilemme auquel sont confrontés ceux qui construisent ou achètent de nouveaux ordinateurs avec les nouveaux processeurs Alder Lake d’Intel.

Lorsqu’Intel a lancé ses processeurs Alder Lake en novembre, il a permis aux utilisateurs de se lancer enfin dans la RAM DDR5, s’ils en trouvent. La pénurie de la chaîne d’approvisionnement a également affecté la production de DDR5, les utilisateurs peuvent donc vouloir s’en tenir à la DDR4 pour le moment. Cependant, passer de la DDR4 à la DDR5 à une date ultérieure signifie remplacer l’intégralité de votre carte mère, car les cartes mères ne peuvent actuellement prendre en charge que l’une ou l’autre.

YouTuber Bing – un employé d’Asus selon la traduction automatique de sa page de profil – a publié jeudi une vidéo de son prototype d’adaptateur, qui lui permet d’utiliser la RAM DDR4 sur une carte mère Asus Z690 DDR5. Nous avons intégré la vidéo ci-dessus, mais elle est en chinois, alors modifiez les paramètres de sous-titrage pour une traduction automatique.

Le défi réside dans les différences fondamentales entre les modules DDR4 et DDR5. D’après l’apparence de la vidéo, le prototype de Bing en est encore à ses débuts et pourrait ne pas se transformer en quelque chose que vous pouvez acheter avant un certain temps. Si cela se transforme en un produit réel, les utilisateurs peuvent acheter des cartes mères DDR5 avant même de pouvoir mettre la main sur la RAM DDR5 et simplement la mettre à niveau chaque fois qu’elle devient plus disponible et plus rentable.