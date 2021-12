Sega présente le « PC le plus rapide du monde », capable d’atteindre 62 MPH

WTF ?! Quand on imagine « le PC le plus rapide du monde », on ne s’attendrait pas à ce que ses performances soient mesurées en kilomètres par heure (KPH). Mais la construction d’Alder Lake de Sega et ASRock est un peu différente de la norme : elle est intégrée au châssis d’une voiture télécommandée capable d’atteindre 100 km/h, ou un peu plus de 62 mi/h.

Le PC rapide, créé en collaboration avec G-Force et Masami Hirosaka, a été conçu pour célébrer les soldes d’hiver Steam, qui présentent plusieurs titres de Sega. Il est également offert comme prix. Pour participer au concours, vous devez suivre Sega Official sur Twitter, retweeter le tweet ci-dessous et commenter. Le tirage au sort sera annoncé à la fin de la vente Steam, qui se terminera le 5 janvier. Malheureusement, elle n’est ouverte qu’aux résidents du Japon.

Le PC lui-même n’est pas en reste en ce qui concerne le matériel qu’il contient, avec un processeur Intel Core i9-12900K installé dans une carte ASRock Z690M Mini-ITX, une ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula 16 Go, 32 Go de RAM double canal, et un SSD de 2 To. Il est également rempli de titres Sega Atlus PC et est livré avec 23 codes pour les jeux Sega sur Steam pour que le gagnant puisse en profiter.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la voiture télécommandée se faufile sur la piste malgré sa forme très peu aérodynamique. Il est probable que la conception de style boîte vise principalement à protéger les composants à l’intérieur contre la destruction lors d’un accident à grande vitesse.

Pour une construction plus traditionnelle d’Alder Lake, découvrez cette création (principalement) entièrement blanche. Il ne fait peut-être pas plus de 60 MPH, mais il a beaucoup de lumières RVB plus rapides.