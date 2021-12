Fortnite : comment regarder l’événement du Nouvel An 2022 en direct

31 décembre 2021. Fin de l’année. Nous accueillons la nouvelle année 2022. Fortnite Battle Royale célèbre encore une autre occasion dans la nouvelle année. Nous vous montrons à quoi ressemble l’événement du Nouvel An dans la saison 1 du chapitre 3 du Fortnite Battle Pass ci-dessous, et nous vous expliquons également comment voir la fin de l’année en direct :

Fortnite : c’est la célébration du nouvel an 2022 dans le jeu

La planète est divisée en différentes tranches de temps. En Australie, ils ont déjà accueilli le Nouvel An 2022 à partir de 11h à l’heure de la péninsule espagnole. Du 31 décembre 2021 à 11h00 CET au 1er janvier 2021 à 12h00 CET, à chaque nouvelle heure dans Fortnite Battle Royale, la nouvelle année est célébrée comme suit :

Comme vous pouvez le voir, une énorme boule de fête apparaît au centre de l’île, indiquant le compte à rebours de la nouvelle année. Un compte à rebours de dix secondes commence et le ballon redescend, suivi d’une myriade de pièces pyrotechniques et de divers feux d’artifice sous la forme de l’année 2022 et d’une flamme Fortnite. Le tout, en plus, accompagné d’une musique festive. Et pendant que la fête dure, tous les joueurs au sol sont obligés de danser pour les empêcher de s’attaquer les uns les autres.

Comment voir l’événement du Nouvel An 2022 sur Fortnite ?

Pour voir la nouvelle année dans Fortnite Battle Royale, il suffit d’être dans un jeu de n’importe quel mode de jeu, et il doit s’écouler une heure avant que la nouvelle année n’arrive dans tous les territoires du monde. Si nous remplissons ces deux conditions, nous pourrons assister à cette petite et curieuse célébration dans le jeu, et en direct.

Techniquement, il est possible de voir la nouvelle année à Fortnite un total de 24 fois, car il y a 24 fuseaux horaires dans lesquels le globe est divisé. Vous pouvez profiter de cet événement plusieurs fois au cours de la journée si vous le souhaitez, à condition d’entrer dans le jeu à une heure. Bonne 2022 à tous !

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration