Les GPU Arc Alchemist d’Intel qui devraient être lancés en mars, prendront les RTX 3060 et 3070

Dans le contexte : la communauté PC attend depuis longtemps le lancement des premiers véritables GPU dédiés au jeu d’Intel, et maintenant, ce jour approche à grands pas. Avec la concurrence d’AMD et de Nvidia susceptible d’arriver plus tard la même année, une fenêtre de lancement au début de 2022 pour la première génération des prochains GPU Arc d’Intel (nom de code Alchemist) semble probable. Mais comment les GPU Alchemist se compareront-ils à la concurrence existante ?

Grâce à de nouvelles rumeurs prétendument publiées sur les forums ExpReview, nous pourrions enfin avoir une réponse à cette question. ExpReview, pour ceux qui ne le savent pas, est un site d’actualités technologiques chinois qui met l’accent sur la couverture du matériel PC, y compris les critiques, les références et les fuites.

Selon le site, l’architecture Alchemist d’Intel devrait être lancée avec plusieurs modèles en mars 2022 – une sortie en janvier aurait été prévue, mais elle a dû être repoussée de quelques mois. En tout cas, Q1 est toujours sur la table, apparemment.

Les offres prévues d’Intel comprennent trois GPU de bureau discrets et cinq GPU pour ordinateurs portables (principalement des variantes des cartes de bureau).

La gamme d’ordinateurs de bureau abritera les processeurs Intel Xe HPG 512 EU, 384 EU et 128 EU.

Selon les rumeurs, le 128 EU serait lancé avec 1024 ALU, 6 Go de VRAM, un TGP de 75 W et un bus mémoire 96 bits. Intel espère que la 128 EU sera en mesure d’affronter la GTX 1650 de Nvidia, mais avec la prise en charge de RT, ce qui manque aux 1650 et 1650 Super. C’est compréhensible, étant donné l’impact sur les performances lié à l’activation de telles fonctionnalités. Les vitesses d’horloge de base plafonneront probablement à 2,5 GHz ici.

Le 512 EU devrait être livré avec jusqu’à 16 Go de VRAM, 4096 ALU, un bus mémoire 256 bits, un TGP de 225 W et des vitesses d’horloge supposées atteignant également environ 2,5 GHz. La Blue Team positionne ce modèle comme un concurrent des RTX 3070 et 3070 Ti de Nvidia.

Le 384 EU, quant à lui, affrontera les 3060 et 3060 Ti bas de gamme avec un bus mémoire 192 bits, jusqu’à 12 Go de VRAM, un TGP d’environ 200 W et 3072 ALU.

La version pour ordinateur portable du 128 EU réduit la VRAM à un maigre 4 Go et réduit la consommation d’énergie à environ 30 W. L’autre puce d’ordinateur portable bas de gamme, la 96 EU, réduit le nombre d’ALU à 768, tout en gardant tout le reste à peu près le même.

Les GPU pour ordinateurs portables haut de gamme Alchemist d’Intel diffèrent de leurs homologues de bureau principalement par leur consommation d’énergie, avec un TGP inférieur à tous les niveaux (jusqu’à 150 W pour le 512 EU et jusqu’à 120 W pour le 384 EU). La 256 EU de milieu de gamme est une carte pour ordinateur portable uniquement avec 2048 ALU, 8 Go de VRAM, un bus 128 bits et jusqu’à 80 W TGP.

Comme vous pouvez le voir, Intel cible principalement les cartes de génération actuelle d’AMD et de Nvidia avec son premier lancement de GPU de jeu. En tant que tel, les fans de Blue Team devront probablement attendre la prochaine architecture GPU de la société – nom de code « Battlemage » – pour une alternative Intel aux cartes RDNA3 d’AMD et Lovelace de Nvidia.