Près d’un demi-million de Teslas ont été rappelés aux États-Unis pour des problèmes de couvercle de coffre

PSA : si vous possédez une Tesla Model S 2021 ou Model 3 2014-2020, sachez que la société et la NHTSA ont émis des rappels sur ces véhicules. Les deux modèles ont des problèmes avec leurs coffres avant et arrière qui pourraient causer des problèmes de visibilité pour le conducteur.

Reuters note que Tesla rappellera plus de 475 000 voitures vendues aux États-Unis. Des problèmes liés à la caméra de recul et au coffre l’ont amené à travailler avec la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) pour rappeler volontairement quelque 356 000 modèles 3 2014-2020 et 119 000 autres modèles S 2021. Le nombre total de voitures faisant l’objet du rappel est presque équivalent aux 499 000 véhicules électriques que Tesla a vendus l’année dernière.

La NHTSA a découvert le problème de la caméra dans les véhicules du modèle 3 alors qu’elle enquêtait sur un autre problème de caméra latérale sans rapport. Plus précisément, le faisceau de câbles des caméras de recul peut être endommagé par le couvercle du coffre du modèle 3 empêchant l’affichage de l’image.

Tesla a eu 2 301 clients qui ont déposé des demandes de remplacement de garantie pour le problème de la caméra arrière. 601 autres rapports de terrain ont été déposés sur le problème aux États-Unis.

La gamme Model S a également un problème avec son coffre avant (ci-dessus). Le couvercle « frunk » ne s’enclenche pas correctement dans ce cas. Tesla dit que les loquets défectueux peuvent provoquer l’ouverture inattendue du couvercle du coffre avant, obscurcissant la vue du conducteur.

La NHTSA a déclaré que Tesla n’était au courant d’aucun accident, blessure ou décès lié à l’un ou l’autre de ces problèmes.

Bloomberg note que l’action Tesla a subi un léger impact de 3% ce matin lorsque la NHTSA a annoncé le rappel. Les actions ont depuis rebondi et se négocient à 1 079,50 $, légèrement moins que son ouverture de la journée. Cependant, même si la baisse avait été plus importante, elle n’aurait probablement pas nui au géant des véhicules électriques. L’action Tesla a gagné près de 48% depuis le début de l’année.