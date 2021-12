Des chercheurs découvrent un moyen de contrôler les zones du cerveau avec des faisceaux lumineux

WTF ?! Une équipe de chercheurs a testé la capacité de contrôler le cerveau en utilisant uniquement la lumière. Ils peuvent contrôler les actions et les émotions des souris de laboratoire dans un processus qui, selon eux, est entièrement réversible. On ne sait pas si cela pourrait fonctionner sur les humains.

Les chercheurs décrivent une méthode qui utilise un type spécial de lumière bleue pour contrôler la communication entre les neurones du cerveau. Il arrête temporairement la communication entre des cellules cérébrales spécifiques. Les chercheurs peuvent contrôler le comportement et les émotions en fonction des zones cérébrales qu’ils ciblent. Dans un exemple, ils ont supprimé le souvenir de la peur d’une souris.

Appelée Opto-vTrap, la méthode a été développée en Corée du Sud par le directeur C. Justin Lee du Center for Cognition and Sociality au sein de l’Institute for Basic Science et le professeur Heo Won Do de Korea Advanced Institute of Science and Technology. Les chercheurs l’utilisent pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Lee dit que cela peut éventuellement aider à améliorer le traitement de l’épilepsie, le traitement des spasmes musculaires et l’expansion des tissus cutanés.

Il existe des moyens de contrôler l’activité cérébrale, mais ils peuvent ne pas affecter certains types de cellules. Ces méthodes alternatives peuvent également provoquer des ratés de neurones ou causer des dommages durables ou permanents aux neurones. Inversement, les effets d’Opto-vTrap s’estompent après environ 15 minutes.