Le CES 2022 réduit ses effectifs alors que Panasonic, IBM, Mercedes-Benz et BMW se retirent

Vue d’ensemble : Les succès continuent d’affluer pour le CES alors que quatre autres exposants de renom ont choisi de ne pas participer aux activités en personne lors de l’événement de la semaine prochaine. Le spectacle se poursuivra, cependant, alors que les organisateurs font passer le message pour se concentrer sur les petits entrepreneurs et les innovateurs plutôt que sur les grandes entreprises.

Un porte-parole d’IBM a déclaré à The Verge que, par prudence, ils ont décidé de ne pas participer sur place à Las Vegas mais ont toujours hâte d’avoir une présence virtuelle.

De même, le constructeur automobile allemand BMW a déclaré qu’il transférait toutes les activités médiatiques prévues au CES vers un programme entièrement en ligne qui sera disponible le 5 janvier. participants et les différentes réglementations spécifiques à chaque pays, ils ne peuvent garantir un environnement sûr et ont donc annulé leur participation au CES 2022.

Panasonic, quant à lui, a confirmé à Mashable qu’ils ne participeraient pas non plus en personne au CES.

Les quatre rejoignent une liste croissante d’exposants qui se sont déjà retirés, notamment AMD, MSI, OnePlus, Microsoft, Lenovo, GM, Intel, Meta, Twitter, Pinterest, Google et Amazon, entre autres.

Shapiro, dans un article publié dans le Las Vegas Review-Journal le 25 décembre, a déclaré que le CES allait et devait continuer.

« Le CES 2022 lancera 2022 de manière désordonnée, mais ce sera plein d’innovations et plein d’entrepreneurs et d’entreprises. Nous prendrons tous des risques. Mais sans risque, il n’y a pas d’innovation. — Le président-directeur général du CTA, Gary Shapiro

« Si nous annulons le salon, nous blesserons des milliers de petites entreprises, d’entrepreneurs et d’innovateurs qui ont investi dans la construction de leurs expositions et comptent sur le CES pour leur entreprise, leur inspiration et leur avenir », a déclaré Shapiro.

« Si nous n’annulons pas, nous serons confrontés au battement de tambour de la presse et d’autres critiques qui ne racontent l’histoire qu’à travers leur lentille de dramatiques et de grandes sociétés. »