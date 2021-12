Telegram aura une nouvelle application pour Windows 10 et Windows 11

Aujourd’hui est un grand jour pour les utilisateurs de Telegram et Windows. Quelque chose que nous avions déjà pressenti vient d’être confirmé : Unigram, le meilleur client Telegram natif pour Windows 10 et Windows 11, deviendra très probablement une application Telegram officielle en 2022. Il manque une confirmation officielle mais il y a déjà trop d’indices à ce sujet.

Un concours de design dévoile les plans de Telegram et de son application native pour Windows

La nouvelle a été révélée via la chaîne officielle des designers de Telegram, dans laquelle le concours de design suivant a été publié :

Nous avons invité les 30 gagnants du concours de design à participer à la deuxième phase du concours : concevoir l’interface d’une application Telegram native pour Windows 11.

Prix ​​: 40 000 $.

Date limite : 22 janvier 2022 à 23h00 (heure de Dubaï).

Qui peut participer : les 30 gagnants de la première phase.

Annonce des résultats : 30 janvier 2022.

Objectif : concevoir les écrans principaux d’une application Telegram native pour Windows 11 en utilisant les lignes de conception modernes de ce système d’exploitation et les derniers outils de la plate-forme (par exemple, les arrière-plans flous). Les maquettes et les fonctionnalités affichées doivent être cohérentes avec les applications Telegram sur d’autres plates-formes.

Écrans à concevoir :

– Liste des chats avec tous les types de chats affichés (canaux, groupes, chats secrets, bots).

– Chats avec tous types de messages (messages vocaux et vidéo, vidéos, photos, sondages, documents).

– L’interface « envoyer des fichiers/multimédia » et ajouter des sous-titres.

– L’interface pour enregistrer des messages vocaux et vidéo.

– Chats audio et vidéo et appels individuels.

– Les pages de paramètres.

Tous les yeux sur Unigram

Nous avons contacté Fela Ameghino, développeur d’Unigram, pour lui demander si Unigram perdra son nom pour devenir l’application Telegram officielle pour Windows 10 et Windows 11, mais il n’est toujours pas en mesure de commenter cela.

Nous lui avons également demandé ce qu’il adviendrait des utilisateurs de Windows 10. Il a confirmé qu’ils recevront le nouveau design sur lequel nous travaillons mais sans l’effet « Mica », car cela ne fonctionne que sur Windows 11.

Les utilisateurs de Windows gagneraient beaucoup à ce changement. Actuellement, nous apprécions Telegram Desktop, une application multiplateforme qui, bien qu’elle remplisse correctement sa fonction, n’offre pas certains des avantages d’une application native comme Unigram. Parmi ces avantages, nous pouvons souligner la cohérence esthétique avec le reste du système d’exploitation, l’accélération graphique pour lire des vidéos et des GIF, une meilleure consommation de ressources et une meilleure autonomie, des chats secrets, etc.

Au cours des dernières semaines, nous avons déjà vu comment le nouveau concepteur d’Unigram a retouché des parties de l’interface de l’application telles que les paramètres et a commencé à appliquer l’effet Mica. Tout est en place pour l’annonce finale qui aura lieu début 2022. Restez connectés !