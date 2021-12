Intel clôture la première phase de la vente de ses activités SSD à SK Hynix

Pourquoi c’est important : Intel a terminé la première étape de sa transaction visant à vendre son activité de disques SSD à SK Hynix. L’accord, si vous vous en souvenez, a été annoncé en octobre 2020. À l’époque, Intel avait accepté de se départir de son activité SSD NAND, de son activité de composants et de plaquettes NAND et de son usine de fabrication de mémoire NAND de Dalian en Chine pour un total de 9 milliards de dollars.

Cette première phase verra SK Hynix remettre 7 milliards de dollars, Intel conservant certaines IP liées à la fabrication et à la conception de plaquettes flash NAND. Le fabricant de puces pourra continuer à utiliser l’usine de Dalian pour fabriquer des plaquettes jusqu’à la fermeture définitive, qui devrait avoir lieu au plus tôt en mars 2025.

À la clôture définitive, SK Hynix reprendra les actifs SSD restants d’Intel, y compris les employés de R&D, pour 2 milliards de dollars supplémentaires.

SK Hynix regroupe les actifs dans une nouvelle filiale appelée Solidigm, un nom censé refléter un nouveau paradigme dans le stockage à l’état solide. L’équipe sera dirigée par Robert B. Crooke, qui était auparavant vice-président directeur et directeur général du groupe de solutions de mémoire non volatile d’Intel, et aura son siège à San Jose.

Intel a déclaré qu’il utiliserait le produit de la vente pour « fournir des produits de pointe et faire avancer ses priorités de croissance à long terme ».

Avec la vente, il semblerait que l’expérience d’Intel avec la technologie de stockage soit officiellement terminée. Plus tôt cette année, Micron a arrêté la production de 3D XPoint, une technologie de mémoire annoncée conjointement par Micron et Intel en 2015. Au cours de l’été, Micron a accepté de vendre son usine 3D XPoint à Texas Instruments pour 900 millions de dollars.

Crédit image : PCPer