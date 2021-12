Les rumeurs du Samsung Galaxy S22 Ultra indiquent une variante de 1 To, un support S Pen intégré et aucun stockage extensible

Moulin à rumeurs : Samsung semble prêt à dévoiler la série Galaxy S22 en février. La gamme comprend un modèle S22 Ultra haut de gamme qui devrait offrir à la fois un support S Pen intégré et 1 To de stockage intégré. Mais pas de slot pour carte microSD, malheureusement.

SamMobile écrit qu’il a appris qu’une variante du Galaxy S22 Ultra aura un énorme 1 To de stockage, ce qui en fait le premier produit phare de Samsung à offrir la capacité depuis le Galaxy S10+ de 2019 avec 12 Go de RAM. Cependant, la capacité du téléphone S10+ peut être augmentée via un stockage extensible, ce qui devrait manquer au Galaxy S22 Ultra.

Il semble que Samsung se soit penché sur Apple et les 1 To de stockage de la récente gamme iPhone Pro 13, plus que ce que propose le rival coréen de Cupertino dans ses produits phares actuels. Les fans de Samsung accueilleront probablement une option 1 To, mais imiter Apple en supprimant le slot microSD mettra sans aucun doute en colère de nombreuses personnes. Un téraoctet de stockage est beaucoup, mais les vidéos 8K, que le S22 Ultra devrait pouvoir enregistrer, prendront beaucoup de place.

Un élément que les utilisateurs devraient apprécier est le prétendu support S Pen intégré. Maintenant que la série Galaxy Note semble avoir été abandonnée alors que Samsung se concentre sur les pliables, qui ont connu beaucoup de succès cette année, ceux qui veulent un nouveau téléphone Sammy avec prise en charge du stylet se sont limités au Galaxy S21 Ultra ou au Galaxy Z Fold 3 — les deux nécessitent l’achat du S Pen Pro en tant qu’accessoire séparé.

Mais beaucoup pensent que le Galaxy S22 Ultra satisfera enfin les envies des amateurs de Note pour un combiné livré avec un S Pen et un support intégré. En ce qui concerne le prix, les rumeurs disent que le modèle de base avec 256 Go coûtera le même 1 299 $ que le Galaxy Note 20 Ultra, donc une variante de 1 To pourrait rivaliser avec le prix de lancement de 1 799 $ du Z Fold 3.