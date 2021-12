Square Enix reporte le nouveau remaster de Final Fantasy VI à février

Pourquoi c’est important : Square Enix a confirmé ce mois-ci que la version finale de ses « remasters de pixels » des premiers jeux Final Fantasy ne serait pas lancée en 2021. Cependant, une récente capture d’écran d’un magazine suggère des améliorations visuelles bien au-delà des remasters précédents.

Lorsque Square Enix a initialement révélé les remasters des six premiers jeux principaux de Final Fantasy, il prévoyait de les lancer tous en 2021 sur Steam et mobile. Final Fantasy V a été abandonné le 20 novembre, laissant une petite fenêtre à FFVI pour atterrir en 2021. Cependant, la semaine dernière, l’éditeur a annoncé qu’il devait repousser le remaster à février 2022.

Comme pour s’excuser, Square Enix a ajouté des morceaux de musique et des fonds d’écran bonus pour les clients qui pré-achètent le jeu, qu’ils pourront obtenir à son arrivée. Le numéro de décembre 2021 du magazine Famitsu suggère que le temps de développement prolongé du remaster final pourrait être dû au fait qu’il a fait le plus de travail dessus.

Les captures d’écran ressemblent à la version originale de Super NES et aux autres remasters de pixels (ci-dessous), à l’exception d’une montrant la célèbre scène d’opéra de Final Fantasy VI rendue en 3D (ci-dessus). Le style ressemble aux graphiques 2.5D de Square Enix utilisés pour Octopath Traveler et s’appliquera au remake de Dragon Quest III. Aucun des autres remasters de pixels ne contient de changements comme celui-ci, et il s’agit de la mise à niveau visuelle la plus importante que Final Fantasy VI ait jamais vue.

Les premières versions PC de Final Fantasy V et VI, que Square Enix a publiées en 2015, ont été critiquées pour leurs graphismes désordonnés. Le remasterisation de pixels de V, en revanche, a maintenu une note positive sur Steam au cours du mois dernier, on peut donc s’attendre à ce que VI le fasse aussi.

Jouer à Final Fantasy VI en ce moment présente un choix difficile entre la version Game Boy Advance avec du contenu supplémentaire et une traduction anglaise supérieure ou la qualité sonore très appréciée de la version originale Super NES. Ce nouveau remaster PC pourrait régler ce choix et mettre à jour en profondeur l’un des jeux les plus acclamés par la critique de la SNES.