Tumblr censure plus de 400 tags de son application iOS pour se conformer aux règles de l’App Store d’Apple

Le point de vue de l’éditeur : dans notre société de plus en plus centrée sur le PC, des règles apparaissent parfois qui vous laissent vous demander où est passé le bon sens. Pour le meilleur ou pour le pire, Apple avait décidé que les développeurs ne pouvaient pas soumettre certains contenus à l’App Store, et que les applications vendues sur la plate-forme ne pouvaient pas accéder à ce contenu. Mais une récente mise à jour de Tumblr met la prudence à la limite de l’absurdité.

Tumblr a récemment mis à jour son application iOS pour censurer plusieurs balises, y compris « soumission », que Tumblr applique automatiquement aux articles publiés sur un blog. La société explique que les modifications ont été apportées pour se conformer aux règles plus strictes d’Apple sur les « contenus sensibles » de l’App Store.

« Nous voulons nous assurer que Tumblr est disponible partout où vous souhaitez y accéder. Pour que nous restions dans l’App Store d’Apple et pour que notre application Tumblr iOS soit disponible, nous devions apporter des modifications qui nous aideraient à être plus conformes avec leurs politiques concernant le contenu sensible. »

Tumblr veut éviter que du contenu explicite n’apparaisse sur les iPhones conformément aux directives de l’App Store. Cependant, la liste des termes auxquels il est impossible d’accéder est ridiculement longue et certaines des balises désormais interdites n’ont aucun sens.

Par exemple, les balises couramment utilisées comme « selfie », « moi » et « mon visage » sont désormais censurées. Selon un utilisateur qui a suivi les balises interdites, « à propos de », « republier », « mélange de peinture » et plus de 400 autres mots et expressions sont également interdits. Encore plus curieux est le signalement d’étiquettes que les affiches pourraient utiliser pour diriger les utilisateurs vers des informations utiles, telles que « prévention du suicide » et « cancer des testicules ». Il semble que dans son zèle à être prudent, Tumblr jette le bébé avec l’eau du bain.

En raison de ces changements, Tumblr affirme que le comportement de son application iOS modifiera potentiellement les recherches, l’accès au blog et le tableau de bord. Certaines requêtes afficheront moins de contenu si de nombreux résultats contiennent des balises interdites. Les utilisateurs peuvent même rencontrer un message (illustré ci-dessus) disant : « Ce contenu a été masqué » si une recherche ne produit aucun résultat « sûr » ou si un blog est « marqué comme explicite ». Les parties « suivi » et « trucs pour vous » des tableaux de bord des utilisateurs peuvent également sembler plus clairsemées en fonction du contenu qu’ils consultent et suivent.

Ces modifications ne s’appliquent qu’à la version iOS de l’application. Ainsi, les appareils Android ne seront pas affectés. Que tous les mots signalés proviennent d’Apple ou de Tumblr en étant trop prudent n’est pas clair. Tumblr n’a pas précisé dans son communiqué de presse, et Apple n’a pas commenté la question.