Samsung dit avoir vendu plus de téléphones Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 au cours de leur premier mois que tous ses pliables en 2020 combinés

En un mot : vous vous souvenez quand les téléphones pliables étaient la cible de tant de moqueries ? Malgré leurs débuts désastreux en 2019, le facteur de forme s’est avéré très populaire depuis l’arrivée des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Samsung affirme avoir vendu plus de pliables au cours du seul premier mois des appareils que toute l’année précédente.

Les téléphones pliables étaient toujours regardés avec méfiance lorsque les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sont arrivés. Les conceptions se sont certainement améliorées depuis le Galaxy Fold original, dont le lancement a été retardé de plusieurs mois après que les premières unités d’examen ont commencé à se briser en quelques jours, mais les prix respectifs de 1 800 $ et 999 $ des derniers appareils demandent beaucoup de confiance aux consommateurs, bien qu’ils soient moins chers que les précédents. versions.

Il semble que Samsung n’ait rien à craindre. La société affirme que les ventes combinées du Galaxy Z Fold 3 et du Z Flip 3 au cours de leur premier mois ont dépassé celles de tous ses appareils pliables en 2020.

Fait intéressant, plus de personnes qui sont passées d’un téléphone non Samsung à l’un des appareils de la société coréenne ont opté pour un Galaxy Z Flip 3 que pour le Galaxy S21 Flagship.

Plus tôt ce mois-ci, Display Supply Chain Consultants (DSCC) a signalé que les livraisons de smartphones pliables au troisième trimestre 2021 étaient plus importantes que les quatre trimestres précédents combinés, augmentant de 215 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre 2,6 millions d’unités et 480 % en glissement annuel. -an.

Avec des personnalités publiques telles que la star de YouTube Linus Sebastian utilisant le Galaxy Z Fold 3, de plus en plus de personnes adoptent un style de smartphone dont beaucoup devraient disparaître en raison d’un manque d’intérêt. Ils deviendront probablement encore plus répandus si les rumeurs selon lesquelles Apple sortirait son premier iPhone pliable en 2023 s’avéreraient exactes.

La conception des smartphones stagnait depuis des années, chaque nouveau produit phare étant une légère itération par rapport à son prédécesseur, ce qui pourrait expliquer en partie la nouvelle popularité des pliables. Le fait qu’ils soient beaucoup plus robustes et conviviaux que les modèles précédents aide également. Quant à la prochaine étape de l’évolution des téléphones, il semble que plusieurs entreprises, dont Microsoft et Samsung, envisagent de plier des appareils à trois écrans.