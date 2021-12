Les transistors adaptables pourraient réduire le nombre de transistors du processeur de 85 %

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Des chercheurs de l’Université de technologie de Vienne ont développé un transistor adaptatif conçu pour offrir plus de flexibilité pendant l’exécution. Le nouveau transistor révolutionnaire a été produit en utilisant du germanium, un élément du tableau périodique avec un numéro atomique de 32. Pour expliquer son fonctionnement, il faut commencer par une compréhension de base d’un transistor ordinaire.

Comme le souligne SciTechDaily, un transistor est un minuscule composant qui permet soit au courant de circuler, soit de le bloquer, selon qu’une tension électrique est appliquée ou non à une électrode de commande. Cette structure permet la création de circuits logiques simples, et lorsque vous en regroupez des milliards dans un seul boîtier, vous obtenez quelque chose qui s’apparente à un processeur moderne (dans les termes les plus simples, bien sûr).

Dans les transistors standard à électrode unique, les électrons libres portent une charge négative. Les atomes individuels avec un électron retiré sont chargés positivement. Le prototype des chercheurs fonctionne un peu différemment.

« Nous connectons deux électrodes avec un fil extrêmement fin en germanium, via des interfaces de haute qualité extrêmement propres », a déclaré le Dr Masiar Sistani, l’un des chercheurs qui a travaillé sur le projet.

« Au-dessus du segment germanium, nous plaçons une électrode de grille comme celles que l’on trouve dans les transistors conventionnels. Ce qui est décisif, c’est que notre transistor comporte une électrode de commande supplémentaire, qui est placée sur les interfaces entre le germanium et le métal. Il peut programmer dynamiquement la fonction du transistor », a ajouté Sistani.

Le chercheur a en outre expliqué que le germanium avait été choisi en raison de ses propriétés particulières.

« Lorsque vous appliquez une tension, le flux de courant augmente initialement, comme vous vous en doutez. Après un certain seuil, cependant, le flux de courant diminue à nouveau – c’est ce qu’on appelle la résistance différentielle négative. À l’aide de l’électrode de contrôle, nous pouvons moduler à quelle tension se situe ce seuil.

La conception, a déclaré Sistani, permet de nouveaux degrés de liberté qui peuvent donner au transistor les propriétés exactes dont il a besoin à tout moment.

Le professeur Walter Weber, un autre membre de l’équipe, a déclaré qu’une opération arithmétique qui nécessitait auparavant 160 transistors est désormais possible avec seulement 24 transistors grâce à la nouvelle conception. À ce rythme, il ne faut pas beaucoup d’imagination pour imaginer comment cette percée pourrait être mise à l’échelle pour avoir un impact significatif sur l’efficacité et la fréquence de fonctionnement.

« Nous ne voulons pas remplacer complètement la technologie bien établie des transistors à base de silicium par notre nouveau transistor, ce serait présomptueux », a déclaré Sistani. « La nouvelle technologie est plus susceptible d’être intégrée dans les puces informatiques en tant que module complémentaire à l’avenir. »

Plus d’informations sur le nouveau transistor peuvent être trouvées dans un article récemment publié sur le site Web de l’American Chemical Society.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Miguel A. Padrinan