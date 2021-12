Microsoft Edge lancera très bientôt un nouveau panel de jeux

C’est amusant de voir comment Microsoft continue d’ajouter des fonctionnalités à Microsoft Edge. Certaines fonctionnalités utiles telles que les collections ou les onglets verticaux, et d’autres qui ont suscité beaucoup de controverse en tant qu’option Acheter maintenant, payer plus tard. Maintenant, Microsoft ajoute une nouvelle fonctionnalité, et c’est un nouveau panneau de jeux.

Microsoft teste un nouveau tableau de bord pour les jeux instantanés dans Microsoft Edge

Grâce à un utilisateur de Reddit u/Leopeva64-2, nous savons maintenant que Microsoft essaie d’implémenter un nouveau panneau de jeux instantanés dans son navigateur. Il s’agit d’une nouvelle fonction qui semble être désactivée par défaut, un choix compréhensible en raison des controverses concernant l’activation de nouvelles options de navigateur par défaut.

Dans ce panneau, nous trouverons une liste de jeux, dont beaucoup proviennent de MSN Games. Ces jeux sont divisés en différentes catégories : Microsoft Classics, Arcade, Board & Cards, Puzzle, Sports, Casual, etc. Cliquer sur n’importe quel jeu ouvrira un nouvel onglet avec le jeu en question.

Bien que cette option devrait être disponible dans Microsoft Edge Dev, elle ne semble pas être disponible pour tous les utilisateurs. Cela nous fait soupçonner qu’il s’agit d’une version A / B, c’est-à-dire une version contrôlée uniquement pour que certains utilisateurs reçoivent des commentaires plus personnalisés.