AMD, MSI et OnePlus sont les derniers à annuler leur présence en personne au CES 2022

Opinion de l’éditeur : le CES 2022 a subi un autre coup dur, car une poignée d’exposants supplémentaires ont annulé les plans pour une présence en personne. Combien de coups encore le salon professionnel peut-il prendre avant que les organisateurs ne débranchent la prise ?

OnePlus a confirmé à TechCrunch qu’il n’aurait plus de bottes au sol la semaine prochaine non plus. Le fabricant chinois de smartphones n’était pas un exposant officiel du CES, mais prévoyait toujours d’être présent à Las Vegas, s’installant probablement dans une suite d’hôtel chic pour divertir certains participants.

AMD, dans un communiqué adressé à plusieurs publications, a déclaré qu’après une réflexion approfondie, ils avaient décidé d’annuler leur présence en personne au prochain salon. La société passera plutôt à une expérience virtuelle et a déclaré qu’elle était impatiente de partager ses nouvelles comme prévu le 4 janvier.

MSI a également annulé mardi sa présence physique au CES, en raison de la croissance des cas confirmés d’omicron aux États-Unis. Comme les autres, MSI présentera plutôt ses nouveaux produits à travers deux événements distincts.

MSI Gameverse sera diffusé en direct le 4 janvier à 13 h 00, heure du Pacifique, et présentera la dernière gamme d’ordinateurs portables de la société. MSI-VERSE, quant à lui, se composera de trois catégories : jeux, création de contenu et affaires et productivité, et sera disponible du 5 au 8 janvier.

Malgré toutes les annulations, l’élément en personne du CES 2022 avance toujours. Plusieurs autres grandes entreprises technologiques, dont Samsung, LG, Sony et Qualcomm, sont toujours à bord au moment de la rédaction de cet article.