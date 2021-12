Android 13 pourrait apporter des paramètres de langue par application, des notifications d’activation et une meilleure gestion de la batterie

Quelque chose à espérer : le premier aperçu pour les développeurs d’Android 13 de Google, le nom de code » Tiramisu « , est encore dans quelques mois, mais des captures d’écran divulguées récemment suggèrent que plusieurs améliorations de la convivialité et de la qualité de vie sont à venir dans le cadre de la prochaine grande version. Notamment, Google apporte également un nouveau système basé sur le crédit pour les applications afin d’optimiser l’utilisation de la batterie.

La refonte visuelle d’Android 12 avec le langage de conception Material You de Google signifie que la prochaine version sera principalement un cas d’améliorations et de fonctionnalités sous le capot. Nous pouvons probablement nous attendre à ce que le premier aperçu du développeur Android 13 tombe d’ici février, cependant, des captures d’écran divulguées d’une première version partagée par les développeurs XDA détaillent certaines des fonctionnalités sur lesquelles Google travaille actuellement.

L’un d’eux est la possibilité de définir une langue pour des applications individuelles, un avantage pour les utilisateurs multilingues qui peuvent, par exemple, définir leur application d’achat/d’épicerie dans leur langue locale sans affecter le reste du système.

Alors que certaines applications prennent actuellement en charge plusieurs langues dans leurs propres paramètres, la mise en œuvre native d’Android 13 par application fait partie de la fonctionnalité « Panlingual » de Google qui sera probablement beaucoup plus utilisée une fois qu’elle sera disponible.

Une autre fonctionnalité à venir est l’ajout d’autorisations d’exécution aux notifications d’applications pour réduire le spam et moins de distraction. Android dispose déjà d’un système robuste pour traiter les notifications par priorité et type, et peut également les bloquer carrément.

Cependant, cette nouvelle implémentation suggère une approche plus simple mais plus puissante pour les utilisateurs concernés, qui leur permet d’activer/désactiver les notifications d’applications de la même manière que d’autres autorisations telles que l’appareil photo, l’emplacement ou le microphone.

Alors que le souci toujours présent de la durée de vie de la batterie continue d’être résolu avec des packs de plus grande capacité, Google vise à apporter une autre fonctionnalité logicielle d’optimisation de la batterie appelée « The Android Resource Economy » ou TARE.

Cette fonctionnalité équilibre essentiellement l’utilisation des applications avec la durée de vie de la batterie en utilisant les API et les services Android existants pour attribuer des crédits aux applications en fonction du niveau de la batterie.

En plus des mesures de préservation active et passive de la batterie déjà en place, TARE pourrait potentiellement entraîner des délais plus longs entre les charges, car les développeurs optimisent davantage leurs applications (ou sont motivés) pour utiliser efficacement ces crédits, ce qui réduit la consommation d’énergie.

Les utilisateurs d’Android peuvent s’attendre à de nouvelles découvertes plus intéressantes, car le premier aperçu pour les développeurs du nom de code Tiramisu approche de sa sortie à la mi-février.