Lg Display Présentera Des Oled Transparents Et Flexibles Au Ces

Quelque chose à espérer : nous pouvons toujours nous attendre à ce que LG Display propose des produits nouveaux et innovants au CES, et le salon 2022 de la semaine prochaine ne sera pas différent. La société présentera plusieurs écrans transparents et flexibles pendant l’événement, y compris l’étagère OLED à double affichage.

Le fabricant de panneaux d’affichage a annoncé qu’il présenterait ses nouvelles solutions OLED transparentes au CES 2022. Le point culminant sera l’étagère OLED, qui combine deux écrans transparents de 55 pouces, l’un au-dessus de l’autre, ainsi qu’une étagère sur le dessus. unité, d’où le nom.

L’idée derrière l’étagère OLED est de montrer simultanément deux types de contenu différents sur chaque écran, comme un film et une œuvre d’art. Comme avec certains autres téléviseurs modernes, il existe un mode d’affichage permanent, et être transparent signifie que vous pouvez montrer une peinture physique derrière un écran lorsqu’il est éteint.

The Verge note que LG a créé une feuille de matériau opaque qui roule comme un projecteur pour rendre les images sur des écrans transparents moins fantomatiques, ce qu’elles font souvent.

LG Display dévoilera également plusieurs écrans transparents destinés aux entreprises. La vitrine de gestion des achats est conçue pour être placée devant les produits en magasin. Cela crée une expérience dans laquelle le contenu (graphiques, prix, etc.) relatif aux éléments derrière peut être affiché de manière presque similaire à la réalité augmentée.

Un produit similaire appelé Show Window sera au CES. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un écran transparent pour vitrines, composé de quatre OLED transparentes de 55 pouces. Des versions de cette technologie sont déjà exposées dans le nouveau magasin de mode Musinsa à Séoul, des expositions d’art au Smithsonian et au 180 The Strand à Londres, à l’intérieur de certaines fenêtres de voitures de métro en Chine et au Japon, et un défilé de mode Bulgari.

Il existe également une version de Show Window conçue pour les vidéoconférences et les présentations de bureau.

LG Display dévoilera également deux OLED flexibles au CES. Le Media Chair est une unité inclinable avec un téléviseur OLED intégré de 55 pouces doté d’une courbure de 1 500R et de la technologie Cinematic Sound, produisant un son via des vibrations à l’écran plutôt que des haut-parleurs externes. Il existe également un panneau de commande à écran tactile avec accoudoir pour faire pivoter l’écran entre les orientations portrait et paysage.

Enfin, les amateurs de fitness apprécieront le Virtual Ride. Il combine trois OLED de 55 pouces et les place devant un vélo stationnaire. Les écrans atteignent une courbe de 500R, ce qui, selon LG, est le plus grand parmi les grands écrans, permettant un niveau d’immersion profond.

Ce ne sont que des concepts, il n’y a donc aucune garantie qu’ils finiront tous par devenir des produits du monde réel. Il ne nous reste plus qu’à attendre et voir si le CES 2022 se déroulera en personne, étant donné que tant d’entreprises ont abandonné.