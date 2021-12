Apple a partagé dix trucs et astuces utiles pour l’iPhone

Ce sont des petits trucs, astuces qui permettent aux utilisateurs d’iPhone de tirer le meilleur parti du système d’exploitation et des nombreuses applications natives. Dans une vidéo simple, mais avec des informations graphiques, Apple laisse 10 suggestions.

Sur la chaîne YouTube de l’entreprise, dédiée aux trucs et astuces, Apple propose plusieurs autres vidéos avec des suggestions qui pourraient être intéressantes à explorer. Maintenant présenté cet ensemble de conseils.

Apple donne quelques conseils

Parfois, ce sont ces petites explications qui permettent de raccourcir le chemin. Cette chaîne d’entreprise a cette fonction : raccourcir le chemin dans l’utilisation de l’iPhone, iPad, Apple Watch, entre autres. Cette fois, c’était pour le smartphone de l’entreprise.

Sache que…

Si vous saisissez accidentellement un mauvais chiffre dans l’application Calculatrice, vous pouvez faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite en haut de l’écran pour effacer le chiffre. À partir d’iOS 15, vous pouvez épingler du contenu tel que des liens Web dans une conversation Messages, il vous suffit d’appuyer longuement sur l’élément que vous souhaitez épingler et d’appuyer sur Épingler ? Pour empiler les widgets de l’écran d’accueil, touchez simplement et maintenez un espace vide sur l’écran d’accueil et faites glisser un widget vers un autre de la même taille Pour sélectionner plusieurs photos dans le but de les ajouter dans une autre application, touchez et maintenez une photo jusqu’à ce que vous ressentiez une touche, faites glisser la photo vers l’autre partie de l’écran tout en la maintenant, touchez des photos supplémentaires avec un doigt différent pour créer une pile, passer à l’autre tout en tenant la batterie et en levant le doigt Pour créer une abréviation de texte, telle que « fds » pour « week-end », ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur Général > Clavier > Remplacement de texte Pour ouvrir l’application Appareil photo sans déverrouiller l’iPhone, balayez vers la gauche sur l’écran de verrouillage. Pour numériser un document dans l’application Notes, appuyez sur le bouton de l’appareil photo dans une note, appuyez sur Numériser des documents et positionnez le document sur l’écran À partir d’iOS 15, l’utilisateur peut copier et coller du texte en temps réel dans l’application Appareil photo, maintenez simplement le clic sur un document ou signez à l’écran, appuyez sur le bouton Numériser le texte dans le coin inférieur droit, puis sur Copier. Pour accéder à la première photo d’un album dans l’application Photos, appuyez sur le haut de l’écran Pour un accès rapide aux suggestions de recherche et à Siri depuis l’écran d’accueil, balayez vers le bas au milieu de l’écran

Bon, ce sont des astuces simples, c’est vrai, mais certaines ne vous sont certainement pas connues. Pour cela, voir cette vidéo réalisée par Apple qui explique chacun des points listés ci-dessus :

Utilisez et abusez de ces astuces et si vous souhaitez accéder à plus d’informations de ce genre, suivez-nous sur ce lien.