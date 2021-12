Le Spot de Boston Dynamics célèbre les vacances avec une impression Solid Snake

En bref : les vacances sont à nos portes, ce qui signifie généralement qu’il est temps pour Boston Dynamics de montrer à quel point ses robots sont doués pour la danse. Cette année, cependant, la société a opté pour quelque chose d’un peu plus sobre : une vidéo de la machine quadrupède Spot faisant une impression Solid Snake.

Boston Dynamics aime montrer des vidéos des différentes compétences de ses robots, du parkour et de la gymnastique au nettoyage et au jardinage. Mais à en juger par les nombreuses vidéos de danse qu’il a publiées au fil des ans, l’utilisation la plus pratique des robots apparaîtra sur Dancing with the Stars.

Le début de la dernière vidéo de la société de robotique suggère que nous sommes prêts pour un autre danceathon, commençant comme c’est le cas avec un cadeau géant assis à l’extérieur des bureaux de l’entreprise. Mais non, la boîte se dresse soudainement sur quatre pattes alors que Spot s’éloigne avec désinvolture de la caméra, habilement dissimulé, tout comme un personnage très célèbre de Hideo Kojima.

Bonnes vacances et merci à tous ceux qui ont contribué au succès de Spot cette année ! Nous sommes impatients de voir où vous pouvez emmener nos robots en 2022. pic.twitter.com/wnIZKAuhbF – Boston Dynamics (@BostonDynamics) 21 décembre 2021

Boston Dynamics ne mentionne pas Solid Snake ou Metal Gear Solid dans le tweet, alors peut-être que la ressemblance avec la méthode de furtivité préférée du personnage est une simple coïncidence. Ou pourrait-il s’agir d’un clin d’œil subtil aux talents d’espionnage de Spot, prouvant que le robot peut faire plus que simplement ouvrir des portes, sauter et danser comme Mick Jagger ?

En juin, le constructeur automobile Hyundai a pris une participation majoritaire dans Boston Dynamics, qui était jusqu’alors détenue à 100 % par SoftBank. Il a annoncé son intention d’étendre l’empreinte mondiale des ventes et des services de BD pour la gamme de produits actuelle.

Quant aux applications plus pratiques des robots de Boston Dynamics, elles ont été utilisées dans plusieurs secteurs, notamment l’armée, la construction, l’électricité, les services publics, la fabrication, le pétrole, le gaz et l’exploitation minière. Une version fortement modifiée de Spot a trouvé une place au NYPD, mais la force a résilié son contrat de 94 000 $ avec Boston Dynamics à la suite d’une réaction publique contre ce qui semblait être les premiers pas vers un État policier dystopique.