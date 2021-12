Le nouveau moniteur DualUp de LG cible les multitâches avec un format d’image 16:18

En bref : selon LG, les configurations multi-écrans qui nécessitent des mouvements fréquents de la tête d’un côté à l’autre peuvent provoquer des douleurs au cou, c’est pourquoi la société a annoncé le nouveau moniteur DualUp au format 16:18 qui ressemble à deux écrans empilés verticalement. Ce moniteur sera également présenté sur le stand CES de LG, aux côtés d’un nouveau moniteur UltraFine (d’aspect traditionnel).

Que vous soyez un analyste financier étudiant attentivement plusieurs graphiques en chandeliers au travail ou un créateur de contenu affinant une chronologie vidéo, le prochain écran DualUp de LG pourrait valoir le détour. Ce prochain moniteur Nano IPS de 27,6 pouces arbore un nouveau rapport hauteur/largeur intéressant de 16:18 et une résolution de 2 560 x 2 880 pixels.

LG note que la conception unique du DualUp offre la même surface d’écran que deux écrans de 21,5 pouces et vise à offrir une expérience de visionnement ergonomique et confortable en réduisant les mouvements de la tête d’un côté à l’autre associés aux configurations typiques à double/multi-moniteur. Comme prévu, le DualUp dispose d’une fonction de vue fractionnée verticale pour tirer parti de l’affichage à double hauteur.

Les autres spécifications de ce moniteur sont assez ordinaires. Il offre une luminosité maximale de 300 nits (avec luminosité automatique), un rapport de contraste de 1000:1, un temps de réponse GtG de 5 ms et couvre 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3. En termes de connectivité, il existe 3 x ports USB-C (1 en amont, 2 en aval avec prise en charge de la charge 96W), 2 x ports HDMI et une paire d’enceintes 7W.

Le DualUp est livré avec le support Ergo de 2e génération de LG qui utilise un mécanisme de serrage au lieu d’un support ordinaire et prend en charge le réglage du pivot, de la hauteur, de l’inclinaison et du pivotement.

La deuxième annonce de moniteur de LG est un nouvel écran UltraFine au format 16:9 qui a des spécifications légèrement meilleures que le DualUp. Cet écran 4K de 31,5 pouces est doté d’AMD FreeSync, tandis que les chiffres de luminosité et de rapport de contraste de pointe obtiennent une petite bosse à 400 nits et 2000:1, respectivement.

La sélection de ports de l’UltraFine et l’ensemble des fonctionnalités restantes sont les mêmes que ceux du DualUp, mais il utilise un support traditionnel qui prend en charge le réglage du pivot, de la hauteur et de l’inclinaison. Attendez-vous à ce que LG révèle les informations sur le prix et la disponibilité de ces moniteurs lors du prochain CES.