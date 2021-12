Unigram, le client non officiel de Telegram, repense sa section de paramètres

Il y a à peine deux jours, nous vous avons parlé d’une mise à jour majeure d’Unigram dans laquelle des notifications en arrière-plan avaient été ajoutées et un nouveau design était en cours de test. Aujourd’hui, nous devons vous parler d’une nouvelle mise à jour de ce client Telegram pour Windows qui continue d’approfondir la rénovation esthétique de l’application et, dans ce cas, c’était au tour de la section des paramètres.

Unigram continue de renouveler son design

Unigram est l’application Telegram « non officielle » la plus connue pour Windows. Son développeur, Fela Ameghino, consacre de nombreuses heures pour nous offrir la meilleure expérience Telegram possible en l’absence d’une application « native » (puisque Telegram Desktop est multiplateforme).

Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment la nouvelle mise à jour d’Unigram a renouvelé une autre section importante de sa conception : les paramètres. Le nouveau menu utilise désormais l’effet Mica en arrière-plan au cas où nous utilisions Windows 11. De plus, il a incorporé de nouvelles icônes qui montrent une petite animation lors du passage du cours dessus. Deux détails qui sont un grand lifting pour la section des paramètres.

On sait que le développeur a de grands projets pour Unigram et cela explique cette récente accélération du développement de l’application. Nous partagerons très bientôt plus de détails sur l’avenir de ce client Telegram alternatif. Et vous, que pensez-vous de cette refonte ? Utilisez-vous Unigram ou préférez-vous Telegram Desktop ?





Développeur : Unigram, Inc.

Prix ​​: Gratuit