L’Union européenne approuve l’acquisition de Nuance par Microsoft

Il y a quelques mois, nous vous informions du rachat de Nuance par Microsoft pour 19 milliards de dollars. Il semble que le deuxième plus gros achat de Microsoft dans son histoire suive les voies légales. Désormais, il aurait franchi son plus gros obstacle juridique en obtenant l’agrément de l’Union européenne, après avoir franchi celui des États-Unis.

L’Union européenne approuve le rachat de Nuance par Microsoft

L’achat que Microsoft est en train de finaliser est la technologie Nuance. Cela renforcera les capacités du géant technologique Redmond en matière de reconnaissance vocale. Vous donnant également une plus grande influence sur le marché de la santé, où Nuance est fortement présente. Microsoft paiera 56 $ par action pour Nuance, une prime de 23 % par rapport au cours de clôture de la société vendredi dernier. La transaction inclut la dette nette de Nuance.

Nuance est surtout connu pour son logiciel Dragon, qui utilise l’apprentissage en profondeur pour transcrire la parole et améliore sa précision au fil du temps en s’adaptant à la voix de l’utilisateur. Nuance a concédé sous licence cette technologie pour de nombreux services et applications, dont le plus célèbre, l’assistant numérique Siri d’Apple.

L’acquisition de 19,7 milliards de dollars de Nuance est la deuxième plus importante de Microsoft, derrière l’achat de 26 milliards de dollars de LinkedIn en 2016. La technologie de reconnaissance vocale est en plein essor et s’améliore rapidement. Grâce à cela, les opportunités pour son utilisation continuent de croître et Microsoft entre encore plus avec l’acquisition en cours.

N’oubliez pas que Microsoft dépend des logiciels d’entreprise et des solutions d’entreprise. Pour cette raison, améliorer ses services de transcription et obtenir une forte présence sur le marché médical est quelque chose de très intéressant pour le géant de Redmond. La société pourrait intégrer la technologie Nuance dans ses logiciels actuels, tels que Teams, ou la proposer de manière indépendante dans le cadre de son activité cloud Azure. De plus, vous pouvez proposer des solutions Nuance dans les options Microsoft Azure pour les soins de santé.