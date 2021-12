Le casque de jeu BlackShark V2 Pro de Razer est en vente

Par PCMag le 22 septembre 2021



80

Le Razer BlackShark V2 Pro reprend les excellentes performances du BlackShark V2 et le rend sans fil, pour un prix élevé.

Par SoundGuys le 25 août 2021



76

Le Razer BlackShark V2 Pro est l’un des meilleurs casques de jeu sans fil pour PC. Bien que son isolation ne soit pas aussi bonne que celle du BlackShark V2 filaire, ses améliorations du microphone et ses performances sans fil solides rendent la dépense supplémentaire facile à justifier.

Par ExpertReviews le 16 avril 2021



100

Le Razer Blackshark V2 Pro offre un excellent son et une polyvalence raisonnable à un prix raisonnable.

Par Tech Gear Lab le 13 avril 2021



74

Alors que nous trouvons généralement que les casques de jeu avec fil sont supérieurs au modèle sans fil, le Razer Black Shark V2 Pro est le plus proche de nous prouver le contraire. Ce casque est de loin notre modèle sans fil préféré, offrant une qualité audio et microphone solide tout en étant l’un des plus confortables à porter.

Par HardwareZone le 15 janvier 2021



90

C’est le casque le plus complet que j’ai testé, sans problèmes de performances majeurs – il est extrêmement confortable et est livré avec un excellent son et un micro décent. Les performances sans fil sont également irréprochables et la durée de vie de la batterie devrait durer jusqu’à une semaine avec une utilisation modérée. Complétez cela avec un design tout noir de bon goût, et Razer a créé ce qui pourrait être l’un des meilleurs casques de jeu de 2020.

Par TechRadar le 02 décembre 2020



90

Le BlackShark V2 Pro est un casque de jeu sans fil exceptionnel correspondant à son prix premium. Le calibre de construction, la qualité sonore et la durée de vie de la batterie sont tous louables malgré quelques petits problèmes. THX Spatial Audio améliore considérablement l’expérience audio, devenant une fonctionnalité énorme. Dommage que l’application requise ajoute encore plus au coût et ne soit pas facilement compatible avec les principaux appareils.

Par RTings le 04 novembre 2020



71

Les Razer BlackShark V2 Pro sont parfaits pour les jeux sans fil. Ils sont compatibles avec les PC ainsi qu’avec les consoles PS4 et PS5 via une connexion non Bluetooth, et ils ont une faible latence. Ils sont également suffisamment confortables pour les longues sessions de jeu. Leur profil sonore riche en basses ajoute du bruit et du punch aux scènes pleines d’action, et si vous préférez un son différent, il existe de nombreuses options de personnalisation dans le logiciel Razer Synapse.

Par Tom’s Hardware le 26 septembre 2020



90

Le Razer BlackShark V2 Pro prend tout ce qui est bon dans le BlackShark V2 et coupe le cordon. Le logiciel Synapse signifie que vous pouvez ajuster le son comme vous l’aimez, et la connexion sans fil 2,4 GHz vous permet de vous éloigner de votre jeu tout en brouillant la bande-son. Ce casque discret fait le travail, mais des matériaux non premium pourraient le paralyser en termes de concurrence.