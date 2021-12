Les détaillants prétendent qu’ils essaient d’empêcher les robots de s’emparer des articles en demande, mais quelle incitation ont-ils ?

Une patate chaude : certains des plus grands détaillants du pays, dont Walmart et Target, déploient une technologie pour essayer de contrecarrer les robots automatisés qui analysent les sites Web à la recherche de produits en demande et les achètent plus rapidement qu’il n’est humainement possible. Mais pourquoi devraient-ils même s’en soucier ?

Le problème, qui existait avant la pandémie dans une moindre mesure, n’a été amplifié que récemment en raison de pénuries dans la chaîne d’approvisionnement. En novembre, les acheteurs en ligne ont reçu des messages de rupture de stock 258% plus souvent qu’il y a deux ans, selon Adobe.

Saisissant une opportunité, beaucoup se sont tournés vers ces robots automatisés pour acheter des stocks et les revendre avec un profit important sur des plateformes tierces comme eBay, et même localement via Craigslist et Facebook Marketplace. D’autres se tournent vers les robots dans l’espoir de pouvoir remplir leurs listes de souhaits de vacances.

Avec des articles très recherchés comme les cartes vidéo et les consoles de jeux qui se vendent en quelques minutes, de nombreux autres sont soit laissés les mains vides, soit doivent creuser plus profondément dans leur portefeuille pour payer des prix gonflés.

Chuck Bell, directeur des programmes chez Consumer Reports, a comparé les bots à des virus, des spams ou des appels automatisés. D’autres ne considèrent peut-être pas le problème comme si extrême, mais trouver une solution pour uniformiser les règles du jeu pour tous les acheteurs s’est avéré difficile jusqu’à présent.

L’année dernière, Walmart a déclaré avoir bloqué 20 millions de robots en 30 minutes qui tentaient de récupérer des consoles PlayStation 5 sur son site. Target a déclaré au Financial Times qu’il améliore continuellement ses outils et sa technologie pour suivre et bloquer les bots.

D’autres, comme Mark Cohen, professeur à la Columbia Business School, ne pensent pas que les détaillants puissent faire grand-chose à ce sujet. « C’est une situation malheureuse, mais c’est une situation qui n’a vraiment pas de remède tant que les services normaux et l’approvisionnement ne seront pas rééquilibrés », a ajouté Cohen.

Cohen a probablement raison, et vraiment, quelle incitation les détaillants ont-ils à essayer de limiter l’utilisation des robots ? En fin de compte, ils vendent des stocks à des vitesses record. Qu’arrive-t-il à ces marchandises après qu’elles aient fait une vente est au-delà de leur champ de préoccupation. Ils ont fait leur argent. Objectif atteint.