Personne n’achète les Ghost Recon NFT d’Ubisoft

Vue d’ensemble : Ubisoft a annoncé plus tôt ce mois-ci l’ajout d’articles cosmétiques basés sur NFT à Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint via une nouvelle plate-forme appelée Ubisoft Quartz. Les jetons non fongibles, connus sous le nom de Digits, comportent des numéros de série uniques qui permettent aux joueurs de suivre la propriété actuelle et passée d’articles cosmétiques dans le jeu comme des vêtements et des armes. Ubisoft a distribué des milliers de Digits gratuits pour que la fête commence. La période de réclamation pour ces cadeaux est déjà passée, mais il semble que très peu de gens aient intérêt à payer pour les NFT d’Ubisoft.

Suite à un mener de Liz Edwards, j’ai jeté un coup d’œil aux deux marchés tiers vendant des chiffres, Rarible et Objkt, et j’ai découvert que seulement 18 articles avaient été vendus au moment de la rédaction de cet article. Les prix varient énormément, l’article le plus cher vendu commandant 40 XTZ (environ 166 $ sur la base de la valeur actuelle de Tezos) jusqu’à un seul XTZ, soit environ 4,17 $.

Quiconque a prêté attention aux gros titres ces derniers temps est bien conscient qu’il existe un marché pour les NFT. Adidas a récemment gagné plus de 23 millions de dollars en une seule journée avec sa première baisse NFT et en novembre, quelqu’un a payé plus de 650 000 dollars pour un yacht virtuel. Pourquoi le manque d’intérêt pour les NFT d’Ubisoft, alors ?

Bien que les chiffres aient des numéros de série uniques, ils ne sont pas visuellement distincts les uns des autres. Peut-être n’y a-t-il pas assez d’unicité pour inciter les joueurs à débourser de l’argent pour eux ? Ou peut-être est-ce simplement que les joueurs inconditionnels ne sont tout simplement pas intéressés par les NFT. Le développeur de Stalker 2, GSC Game World, a récemment fait marche arrière pour ajouter des NFT à ses prochains jeux à la suite des réactions des fans. Peut-être que Ghost Recon Breakpoint n’est tout simplement pas si populaire de nos jours, donc il y a un marché limité à vendre ?