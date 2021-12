T-Mobile a identifié ou bloqué 21 milliards d’appels frauduleux en 2021, mais les tentatives ont toujours atteint un niveau record

En bref : dans son rapport de fin d’année sur les escroqueries et les appels automatisés, T-Mobile a déclaré avoir identifié ou bloqué avec succès plus de 21 milliards d’appels frauduleux, soit environ 700 appels par seconde, en 2021. La mauvaise nouvelle est que malgré les efforts, une tentative d’appel frauduleux le trafic a atteint un niveau record jusqu’au début de décembre.

Les opérations des escrocs ont apparemment été affectées par les fermetures de quarantaine dans le monde en 2020, mais ont commencé à reprendre cette année. En janvier, T-Mobile a identifié 1,1 milliard d’appels comme étant susceptibles d’être frauduleux. En novembre, le volume avait plus que doublé pour atteindre 2,5 milliards d’appels.

En moyenne, les tentatives d’appels frauduleux arrivent à un rythme d’environ 425 millions chaque semaine, et sont en hausse de 116% cette année par rapport à 2020. Les principales cibles des escrocs sont ceux qui vivent en Arizona, au Texas, en Floride et en Géorgie.

Curieusement, le volume d’appels baisse en moyenne de 80 % le week-end et ralentit également pendant les vacances. Étant donné à quel point les escroqueries peuvent être lucratives, je suis surpris que les opérateurs de centres d’appels n’aient pas de personnes travaillant 24h/24 et 7j/7.

Selon un récent rapport de Truecaller, environ 23 % des Américains ont perdu de l’argent à la suite d’arnaques par téléphone au cours des 12 derniers mois. Le montant moyen perdu était de 502 $, contre 351 $ en 2020, et équivaut à une perte nette estimée à 29,8 milliards de dollars sur une période d’un an. À titre de comparaison, les Américains ont collectivement perdu 19,7 milliards de dollars à cause des escroqueries par téléphone.

Un moyen infaillible d’éviter les appels frauduleux ? Si vous ne reconnaissez pas le numéro qui vous appelle, ne répondez pas. Aussi simple que cela.