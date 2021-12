CrowPi 2 à l’épreuve : un apprentissage PC plein de merveilles

Le concept du CrowPi 2 est aussi simple qu’ingénieux. Prenez un Raspberry Pi disponible dans le commerce, placez-le dans un étui pour ordinateur portable rempli de capteurs et de connexions électroniques et emballez plus de 80 cours d’électronique et des composants appropriés avec lesquels les étudiants peuvent découvrir le monde merveilleux de MINT.

Il est vrai que le Raspberry Pi 4 a tenu la promesse d’un PC à valeur ajoutée il y a deux ans et le modèle tout-en-un Pi 400 a poussé ces efforts de bureau à l’extrême. Mais ce que propose le constructeur Elecrow avec le CrowPi 2 n’est rien de moins que la forme la plus cohérente d’un ordinateur d’apprentissage qui combine les deux : stimuler l’apprentissage tout en restant un « vrai » ordinateur.

Plein de haute technologie

Le CrowPi 2 combine un ordinateur monocarte et des kits expérimentaux dans un boîtier pour ordinateur portable avec un écran Full HD de 11,6 pouces. Si vous ouvrez l’appareil, il ressemble à un ordinateur portable normal 15/08. Mais si vous retirez le clavier QWERTY allemand à verrouillage magnétique, une carte largement équipée apparaît. Il a une planche à pain bien structurée et Pi Hat, divers capteurs, boutons, affichages secondaires et commandes. Tous préinstallés soigneusement.

L’équipement somptueux à l’intérieur du boîtier n’est pas tout ce que propose le CrowPi 2. Elecrow comprend de nombreux livres, gadgets, composants et gadgets supplémentaires. Le tester ici ou même l’énumérer dans son intégralité dépasserait le cadre de cet article. Laissons donc les photos parler d’elles-mêmes :

Portée, portée, portée! Et rien de tout cela n’est des babioles inutiles.

Le trio de photos ci-dessus montre le kit avancé, que nous recommandons à chaque nouveau venu par rapport à la version de base. Moyennant un supplément, Elecrow inclut quelques capteurs supplémentaires pour les mesures de gaz, de pouls et de position, un système d’exploitation Pie rétro comprenant deux contrôleurs SNES et affine l’ensemble avec un Raspberry Pi 4B avec un énorme 8 gigaoctets. Que ce soit Advanced ou Deluxe : le rapport qualité-prix est excellent et la qualité de tout le contenu est presque toujours très bonne. Seul le clavier tombe un peu et, lorsqu’il est inséré dans l’appareil, cède un peu trop au milieu.

Installation et alimentation

Si vous possédez déjà un Raspberry Pi, vous pouvez simplement l’installer dans le kit de base ou avancé. Les 3 itérations et la génération Pi-4 actuelle sont compatibles. Pour l’installer, il suffit de retirer le rabat sur la face inférieure, d’équiper le Raspberry Pi de la carte microSD fournie et de l’insérer. Ensuite, vous refermez le rabat – c’est fait !

La baie Pi est soigneusement traitée. Il vous suffit de brancher l’ordinateur monocarte, de connecter deux câbles et de remettre le couvercle.

La mise en service est presque terminée. Pour utiliser la souris et le clavier, vous devez insérer le dongle inclus dans l’une des prises USB – vous ne pouvez pas vous en passer, bien que le Pi 4 ait Bluetooth à bord par défaut.

La seule chose qui manque est le courant que vous injectez dans l’appareil via une batterie portable de 3 ampères ou le bloc d’alimentation inclus. Le fonctionnement via une batterie portable est essentiel pour un fonctionnement mobile, car le CrowPi 2 n’a pas sa propre batterie. Une faille dans le concept par ailleurs bien pensé. Les ingénieurs d’Elecrow ont placé une baie de batterie portable correspondante à l’arrière. Mais il est si serré qu’il n’y a en fait qu’un seul type de batterie. Ce n’est pas disponible sur le marché libre et Elecrow ne le propose pas à l’achat séparé.

Dans la vie de tous les jours, nous utilisions le tiroir à d’autres fins et rangeions les petits appareils électroniques.

Mettre l’accent sur l’apprentissage et l’expérimentation

Appuyer sur le bouton marche/arrêt démarre le système d’exploitation Raspberry modifié et surprend avec une vue en mosaïque bien rangée. Cela combine des projets préinstallés, des cours d’apprentissage, des boutons de clic pour les environnements de programmation Thonny Python et Scratch ainsi que les modules pour les gadgets AI, Microbit et Arduino.

Avant de pouvoir appeler l’un des programmes d’apprentissage, le système Elecrow vous demande de créer un compte d’utilisateur local et un mot de passe. Une inscription au réseau n’est pas nécessaire, car le compte ne sert qu’à enregistrer vos progrès d’apprentissage.

Aussi bon et bien pensé le système est-il dans l’ensemble, nous avons tout de même une petite critique. Le bouton « Projets » masque les démonstrations de programmes toutes faites et non vos propres projets. Cela peut être irritant au début. Le fait que toutes les ressources ne soient disponibles qu’en anglais crée une barrière pour ceux qui ne parlent pas cette langue étrangère.

Avant chaque cours, vous découvrirez quelle électronique vous contrôlez avec votre code.

Les différentes étapes sont présentées en détail et peuvent être retracées à tout moment. Mais c’est dommage : le tout n’est disponible qu’en anglais.

Comment apprendre avec CrowPi 2 ?

Si vous les avez surmontés, vous découvrirez de nombreuses joies. Les projets préfabriqués sont idéaux pour connaître les assemblages individuels et les différentes possibilités. Les cours de programmation nécessitent les connaissances de base ainsi acquises pour piloter et programmer soi-même les capteurs. Dommage que les routines n’interviennent pas automatiquement s’il y a de graves fautes d’orthographe et de syntaxe. Cependant, si vous prenez le temps de terminer le cours et de taper soigneusement, les premiers succès émergeront rapidement.

À gauche : nous jouons à Tetris sur une matrice LED et avec le joystick intégré. À droite : à chaque leçon terminée, l’électronique intégrée est un peu plus familière.

Les cours Minecraft sont vraiment cool ! Avec l’aide du jeu de blocs populaire, les novices en programmation apprennent comment se rendre à un endroit spécifique, comment générer des blocs et des bâtiments entiers – le tout avec la magie du code de programmation. Le cours va encore plus loin lorsque les plus petits mettent des informations sur les tags NFC joints et les cachent dans des blocs. Si vous les placez ensuite sur le lecteur RFID, de l’or, du bois ou des pierres apparaîtront.

Capturer du code sur un objet tangible puis le ramener dans le jeu comme par magie ? C’est amusant, c’est amusant et ça motive encore et encore.

Toujours un vrai Pi

Nous avons mentionné au début que le CrowPi 2 combine l’apprentissage informatique et le Pi classique. Avec le clic courageux sur le symbole correspondant, vous atterrissez sur l’interface du Raspberry Pi OS et pouvez utiliser l’appareil comme un ordinateur portable classique pour surfer sur le net, écrire des documents ou regarder des films. La puissance de l’ordinateur monocarte est plus que suffisante pour cela. Si vous souhaitez revenir dans l’environnement d’apprentissage, cliquez simplement sur le symbole coloré dans la barre des tâches. C’est si facile.

Environnements de programmation, applications de bureau et jeux – vous pouvez tout trouver sous Raspberry Pi OS.

Le CrowPi 2 convainc déjà au quotidien. Les 11,6 pouces de l’écran Full HD sont encore assez grands, le clavier est bon pour des sessions de frappe plus longues malgré le centre spongieux et les deux haut-parleurs installés en dessous reproduisent le son dans une qualité acceptable. Cependant, il y a deux défauts mineurs : la portabilité est limitée en raison du problème de batterie et le petit ventilateur est beaucoup trop bruyant. Ici, nous aurions souhaité qu’Elecrow suive le même chemin que le Raspberry Pi 400, qui utilise simplement une feuille conductrice de chaleur passive et donc silencieuse.

Spielbanause avec une touche rétro

Il fait noir avec les jeux – du moins sous Raspberry Pi OS. Battle for Wesnoth, 0AD ou encore l’aventure Beneath A Steel Sky s’installent avec quelques commandes. Mais il n’y a pas de gros succès et la sélection de jeux fournie par Elecrow s’avère être une collection de jeux filaires que vous pouvez configurer indépendamment dans chacune des éditions PDF gratuites ou des livres imprimés.

Elecrow utilise généreusement les codes filaires afin de pouvoir enfermer quelques jeux simples.

Si vous achetez le kit de luxe, les choses semblent (légèrement) différentes. Vous trouverez le Retropie éprouvé sur la deuxième carte microSD. Sans jeux que vous devez charger en externe. Pour faciliter la prise en main, connectez simplement les deux manettes de jeu SNES – Elecrow a déjà configuré le reste. Le Raspberry Pi 4 est armé pour des plates-formes plus complexes telles que PlayStation, N64, Dreamcast et PSP, mais vous devez ensuite vous fier à une manette moderne comme celle de la Xbox Series.

Conclusion : proche de la perfection

Le CrowPi 2 est convaincant en tant qu’ordinateur d’apprentissage et de tous les jours à bien des égards. Le concept est incroyablement bien pensé, d’une excellente finition et raffiné avec un logiciel complet et un énorme inventaire de matériel. Il y a des déductions dans la note B. Le clavier est un peu faible, l’interface d’apprentissage n’est disponible qu’en anglais et la portabilité est limitée en raison du manque de batterie. Mais ce sont de petites choses quand vous regardez la situation dans son ensemble. Il n’y a jamais eu de meilleur ordinateur d’apprentissage digne de ce nom !

L’Elecrow CrowPi 2, qui est déjà sorti, est disponible en argent clair ou en gris foncé. Nous ne recommandons pas la version de base et recommandons au moins le kit avancé. Cela coûte un peu moins de 350 euros. Le kit deluxe avec capteurs supplémentaires et Raspberry Pi 4 avec 8 Go coûte environ 400 euros. Les deux versions ne sont actuellement disponibles que directement auprès d’Elecrow.