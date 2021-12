Ubisoft aurait une hémorragie de travailleurs lors du «grand exode»

En bref : Ubisoft a longtemps eu la réputation d’être l’une des sociétés de jeux les plus détestées au monde, et il semble que certains employés ressentent la même chose. Le développeur d’Assassin’s Creed Valhalla aurait fait une hémorragie au personnel dans ce que certains appellent un « grand exode » et « l’artère coupée ».

Un rapport d’Axios affirme qu’Ubisoft a connu des « départs massifs » au cours des 18 derniers mois. Au moins cinq des 25 meilleurs développeurs crédités de Far Cry 6, qui n’a été lancé qu’en octobre, sont partis, tandis que douze personnes sur les 50 meilleurs développeurs crédités d’Assassin’s Creed Valhalla ont également fait leurs adieux à l’entreprise.

Selon deux développeurs actuels, ces départs impactent les projets en cours, provoquant des retards et des reports.

Les travailleurs de niveau intermédiaire et inférieur partent également, les studios canadiens d’Ubisoft étant particulièrement touchés. Selon LinkedIn, les studios de Montréal et de Toronto ont perdu au moins 60 employés au cours des six derniers mois. La plate-forme axée sur les entreprises montre également que le taux d’attrition d’Ubisoft est de 12%, supérieur à EA (9%), Take-Two (8%), et Epic Games (7%), bien qu’il soit toujours inférieur à Activision Blizzard, qui a un Taux de 16 %—pour des raisons évidentes.

« Notre attrition aujourd’hui est supérieure de quelques points de pourcentage à ce qu’elle est généralement », a déclaré Anika Grant, responsable des opérations du personnel d’Ubisoft, à Axios dans une interview. « Mais c’est toujours dans les normes de l’industrie. »

Les employés disent qu’il y a plusieurs facteurs derrière les départs, notamment les bas salaires, les opportunités dans d’autres studios, la frustration face à la direction créative de l’entreprise et les allégations de #MeToo et de toxicité qui ont entouré Ubisoft ces derniers temps.

« Je pense que les abus et la toxicité sont des facteurs contributifs mais pas déterminants pour la plupart », a déclaré un développeur actuel d’Ubisoft à propos du départ de ses collègues, ajoutant que « les femmes et les personnes de couleur les considèrent comme des facteurs décisifs ».

Ubisoft a récemment été critiqué pour son projet de mise en œuvre de jetons non fongibles (NFT) dans Ghost Recon Breakpoint ; la vidéo d’annonce YouTube a attiré plus de 30 000 aversions.

Pour sa défense, Ubisoft a souligné avoir embauché 2 600 travailleurs depuis avril et qu’une récente enquête de satisfaction à l’échelle de l’entreprise a donné un score de 74, en ligne avec la moyenne du secteur. Les départs sont également probablement liés à « la Grande Démission », un mouvement dans lequel les employés se battent contre les bas salaires, les mauvaises conditions et les entreprises qui les obligent à placer le travail au-dessus de tout le reste de leur vie.