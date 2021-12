L’emballage présumé du RTX 3090 Ti pourrait suggérer que la carte phare Ampere est proche

Moulin à rumeurs : il y a eu des rumeurs selon lesquelles un RTX 3090 Ti aurait rejoint la gamme Ampere de Nvidia depuis au moins mai, et cela pourrait être presque là – si, et c’est un grand si, une photo présumée de l’emballage de vente au détail de la carte graphique est la vraie affaire.

L’image prétendument divulguée d’ITHome (via VideoCardz) semble montrer un RTX 3090 Ti de la série TUF Gaming d’Asus. Dans le coin de l’image à côté de la confirmation PCIe 4.0 se trouve un « 4 », probablement le deuxième chiffre des 24 Go de VRAM GDDR6X que la carte présente depuis longtemps.

Le buzz autour d’un éventuel RTX 3090 Ti s’est récemment accru. En mai, une entrée dans le logiciel d’overclocking FireStorm de Zotac suggérait que l’entreprise s’attendait à ce qu’elle arrive à un moment donné, et nous en avons entendu plus sur une date de sortie potentielle en janvier.

Il n’y a pas d’autres spécifications visibles sur l’emballage. Si ce que nous avons entendu précédemment est vrai, la carte sera basée sur le GPU GA102-250 et sera livrée avec 10 752 cœurs CUDA, soit 256 de plus que la RTX 3090. Ailleurs, ces 24 Go de VRAM fonctionneraient à 21 Gbps (plus de les 19,5 Gbps du non-Ti), grâce aux puces Micron améliorées. Il aura également 84 clusters, 84 cœurs RT, 336 cœurs Tensor, 128 ROP et une bande passante mémoire maximale de plus de 1 To/s.

Mais la différence la plus significative entre le RTX 3090 Ti et la version vanille pourrait être le TDP. Alors que le RTX 3090 standard a un TDP de 350W non négligeable. Le RTX 3090 Ti augmente cela de 100W à 450W. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles il pourrait comporter un nouveau connecteur d’alimentation Micro-Fit à 16 broches (ci-dessus) qui deviendrait soi-disant une nouvelle norme pour PCIe Gen 5, suggérant que la carte sera compatible avec la nouvelle interface, bien qu’il semble que Nvidia soit enregistrer la fonctionnalité pour sa série RTX 4000 haut de gamme.

Le discours d’ouverture du CES de Nvidia commence à 8 h 00, heure du Pacifique, le 4 janvier. Bien que nous ayons entendu parler du RTX 3090 Ti (et de quelques cartes Ampere actualisées) pendant l’événement, ne vous attendez pas à ce qu’il soit en stock ou qu’il coûte moins cher qu’une petite loterie gagnée quand il se lance.