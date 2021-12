Le jour où Cortana aurait pu s’appeler Bingo

Nous savons déjà que la décennie précédente a connu plus d’échecs que de réussites pour Microsoft, dans le clair domaine de la consommation. Pratiquement tous les projets qu’ils ont lancés ont eu de mauvais résultats et nous nous souvenons avec impatience de Windows Phone, Microsoft Band… et aussi de Cortana. L’assistant virtuel de Microsoft a été pionnier dans de nombreux domaines, mais il a fini par succomber à la décennie maudite. Mais saviez-vous que cela aurait pu s’appeler Bingo ?

Steve Ballmer pariait sur Bingo au lieu de Cortana

Grâce au documentaire des 20 ans de Xbox, nous avons appris que Steve Ballmer était réticent à l’idée de Xbox. C’est pourquoi nous ne sommes pas surpris que l’ancien PDG de l’entreprise parie sur le nom de Bingo. Ballmer considérait ce nom comme lié à Bing et plus associable à l’entreprise.

L’ancien directeur de l’assistant virtuel Sandeep Paruchuri a raconté comment l’assistant IA de Microsoft a obtenu son nom de l’écrivain Alice Newton Rex. L’objectif était de se plonger dans les origines de Cortana et comment elle est devenue si pertinente au sein de la société Redmond.

Alors que nous avons eu une assez bonne idée de la vision ambitieuse de Microsoft pour l’assistant d’IA au cours des années qui ont suivi sa fuite et sa publication, Paruchuri et Rex ont raconté l’histoire intérieure de la façon dont Cortana a été nommée. Ainsi que sa présentation à la direction et le choc qui s’est produit entre les rêves et la réalité. Sont également inclus des détails intéressants sur la façon dont l’assistant est devenu l’un des principaux spots publicitaires de la plate-forme Windows Phone condamnée.

Comme cela s’était produit auparavant, le nom de code avait été si populaire que lorsque le vrai nom, Alyx, a été divulgué, les critiques populaires ont fait prévaloir Cortana. Les détails ultérieurs sur le déclin et le déclassement ultérieur de Cortana ne sont pas aussi intéressants que j’aurais pu le dire… Bonjour Bingo.