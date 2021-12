Vue d’ensemble : Western Digital a annoncé la semaine dernière qu’il abandonnait la prise en charge des anciennes versions de My Cloud OS, le logiciel utilisé pour gérer les disques My Cloud. Par conséquent, il a été fortement conseillé aux propriétaires de disques exécutant encore d’anciennes versions de firmware – My Cloud OS 3 et antérieures – de mettre à niveau leurs modèles compatibles vers My Cloud OS 5 d’ici la mi-janvier afin de recevoir des correctifs de sécurité, une assistance technique et de conserver l’accès à distance. aptitude. Pendant ce temps, les disques incapables de mettre à niveau cesseront de recevoir des correctifs de sécurité et la prise en charge de leur ancien firmware d’ici la mi-avril.

Avoir un lecteur « connecté » que vous gardez probablement pour la sauvegarde n’est pas idéal en termes de sécurité des données ; Cependant, la fonctionnalité est certainement pratique pour les utilisateurs qui souhaitent accéder à leur contenu sur plus d’appareils et d’endroits. À cette fin, WD a récemment publié une mise à jour de sécurité, dans laquelle il encourageait « fortement » les propriétaires de disques My Cloud à passer au dernier firmware afin qu’ils puissent continuer à accéder à distance à leurs disques et recevoir des correctifs de sécurité à l’avenir.

Le développement fait suite à la décision de WD de mettre fin à la prise en charge des anciennes versions de My Cloud OS pour suivre l’évolution des normes de sécurité. La société a également partagé une liste de lecteurs compatibles avec My Cloud OS 5 et un guide de mise à niveau vers le dernier firmware.

Les modèles de NAS comme le My Cloud EX2 Ultra et le PR2100 sont évolutifs, tandis que les modèles « non pris en charge » incluent les séries My Book Live/Live Duo qui ont été attaquées plus tôt cette année, obligeant les utilisateurs à débrancher leurs disques d’Internet pour plus de sécurité.

En fait, WD donne des conseils similaires aux propriétaires de modèles incompatibles, notant que les disques fonctionnant sur My Cloud OS 3 et versions antérieures doivent être sauvegardés, déconnectés d’Internet. et protégés par un mot de passe fort car leur micrologiciel cessera de recevoir des correctifs de sécurité et un support technique après le 15 avril 2022.

Il y a une légère consolation pour les propriétaires de My Cloud incompatibles, comme l’a noté Bleeping Computer. WD cherche à attirer ces utilisateurs avec un coupon de réduction de 20 %, qui leur sera envoyé par e-mail le mois prochain et s’appliquera à certains modèles WD qui incluent le My Cloud Home 8 To, le My Book 12 To et l’EX2 Ultra (16 To, 24 To, 28 To) .