Unigram ajoute des notifications en arrière-plan et teste un nouveau design

Unigram est le meilleur client Telegram pour Windows. Les motifs ? Sa vitesse, sa faible consommation de ressources, son intégration avec Windows et son design (nous en reparlerons plus loin) le garantissent.

Cependant, si Unigram a été critiqué pour quelque chose à propos de Telegram Desktop, c’est l’absence de notifications en arrière-plan. Eh bien, nous avons de la chance! La dernière mise à jour de l’application les a récupérés et arrivera bientôt dans le Microsoft Store.

Le retour d’une des fonctions les plus demandées par les utilisateurs

Les notifications en arrière-plan étaient présentes dans Unigram pendant une courte période et ont ensuite été supprimées par le développeur en raison de divers problèmes. Cependant, les retours reçus de la communauté ont été déterminants pour qu’elle ait décidé de les faire revenir.

Ces notifications fonctionnent via le icône de la barre d’état système, où Unigram aura désormais sa propre icône même si nous avons fermé l’application. L’application ne reste pas ouverte complètement en tâche de fond mais uniquement le service en charge des notifications, consommant une quantité négligeable de CPU et seulement 50 Mo de RAM.

Unigram va adapter son design à Windows 11

De plus, le développeur d’Unigram expérimente une nouvelle conception pour adapter l’application aux nouvelles normes Windows 11. Il est important que vous sachiez que cette conception est expérimentale et est susceptible de changer sous de nombreux aspects avant d’atteindre une version finale, telle et comme Fela Ameghino (développeur d’applications) nous l’a fait savoir.

Le design testé est mis en évidence par l’utilisation de l’effet Mica et un nouveau look pour la barre supérieure. La refonte de l’application ira plus loin et ce n’est qu’un premier test. Des changements sont également attendus pour les utilisateurs d’Unigram de Windows 10. Des informations seront publiées prochainement, mais nous ne sommes pas encore autorisés à vous donner plus de détails.

La vérité est que depuis la mise à jour précédente, vous pouvez déjà accéder à cette conception expérimentale en suivant ces étapes :

Cliquez sur l’icône du menu latéral (trois bandes horizontales). Cliquez sur « Paramètres ». Faites défiler jusqu’à l’endroit où le numéro de version Unigram est affiché. Cliquez dessus à plusieurs reprises pour accéder aux paramètres cachés de l’application. Activez l’option « Mica ».

La mise à jour qui permet les notifications en arrière-plan a déjà été envoyée au Microsoft Store et devrait être disponible dans les prochaines heures ou, au maximum, dans les prochains jours.





Développeur : Unigram, Inc.

Prix ​​: Gratuit