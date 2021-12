Le pack d’extension Switch Online de Nintendo comprend cinq nouveaux jeux Sega Genesis

En bref : Nintendo améliore lentement mais sûrement la valeur de son offre d’abonnement Switch Online Expansion Pack. En comptant les derniers ajouts, Nintendo a maintenant annoncé sept nouveaux jeux pour le service au cours des dernières semaines. Espérons que cette tendance se poursuive jusqu’en 2022.

Il y a deux semaines, Nintendo révélait que le classique Paper Mario de la N64 arriverait sur la plateforme le 10 décembre. La semaine dernière, nous apprenions qu’un autre favori de la N64 – Banjo-Kazooie – serait jouable via le pack d’extension en février 2022. Désormais, les abonnés ont un poignée de nouveaux jeux Sega Genesis à jouer.

5 supplémentaires #SEGAGenesis les jeux sont maintenant disponibles pour #NintendoSwitchOnline + Membres du pack d’extension ! Lequel jouerez-vous en premier ? – Bête modifiée

– ToeJam & Earl

– Dynamite Headdy

– Épée de Vermillon

– Force du tonnerre II pic.twitter.com/MhtISzBN0M – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 17 décembre 2021

Nintendo sur Twitter a récemment annoncé cinq nouveaux jeux Genesis pour le pack d’extension Switch Online : Altered Beast, ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion et Thunder Force II. Les trois premiers titres sont également fournis sur la console Genesis Mini Sega sortie il y a quelques années.

Au dernier contrôle, la Genesis Mini était tombée à 39,99 $ – une valeur énorme pour une réplique miniature fidèle de l’emblématique console de salon 16 bits de Sega. Mais c’était il y a près d’un an et demi, et il semble que les nouveaux stocks se soient taris depuis. Si vous voulez toujours une Genesis Mini, une NES Classic, une SNES Classic ou même une PlayStation Classic, soyez prêt à payer une prime importante par rapport à leurs plus bas historiques.

Les abonnements individuels à Nintendo Switch Online commencent à 3,99 $ par mois, ou 19,99 $ pour une année complète. Un abonnement de 12 mois qui comprend également le pack d’extension vous coûtera 49,99 $.