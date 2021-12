Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Nous ne pourrons peut-être pas trouver de cartes graphiques, mais il semble que les consommateurs aient l’embarras du choix en matière de moniteurs. Un autre modèle est en route de MSI qui semble assez convaincant : l’Optix MAG281UFR, un écran de 28 pouces avec une résolution 4K, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et HDMI 2.1.

L’Optix MAG281URF de MSI a le potentiel d’être un excellent moniteur lorsqu’il est associé à une carte graphique puissante. Son écran « Rapid IPS » de 28 pouces offre une résolution de 3840 x 2160 associée à un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse GTG de 1 ms.

MSI fait également la promotion de la prise en charge HDMI 2.1 du moniteur, le rendant plus attrayant pour les propriétaires de PS5/XBSX. Le site Web du produit souligne qu’il s’agit d’un véritable HDMI 2.1 avec sa bande passante complète de 48 Gbit/s et non d’un « faux HDMI 2.1 », dont la bande passante correspond à la spécification HDMI 2.0.

Ailleurs, le moniteur est compatible G-Sync et certifié VESA Display 400 (luminosité HDR maximale de 400 nits). Il couvre également 95% du DCI-P3 et 124% des gammes de couleurs sRGB, des chiffres qui, selon la société, le placent devant 90% des autres moniteurs de jeu.

D’autres caractéristiques de l’Optix MAG281URF incluent un filtre de réduction de la lumière bleue qui réduit les émissions dans le segment bleu-violet du spectre de la lumière bleue sans sacrifier la couleur ou la qualité de l’image, affirme MSI.

Il dispose également d’un Switch KVM permettant aux utilisateurs de contrôler et de transférer des fichiers entre plusieurs appareils à l’aide d’une seule souris, d’un clavier et d’un moniteur, ainsi que des réticules et des loupes intégrés, un mode image par image et un éclairage RVB à l’arrière pour la diffusion lumière ambiante.

La sélection de ports est assez étendue avec un seul DisplayPort (1.4a), deux entrées HDMI 2.1, deux USB 2.0 Type-A, un USB 2.0 Type-B et un USB Type-C pouvant également alimenter des appareils jusqu’à 15W.

Aucun mot encore sur les prix ou la disponibilité. À titre de comparaison, l’Asus ROG Swift PG32UQ, un moniteur 32 pouces 4K @ 144 Hz, coûte environ 1 000 $, alors attendez-vous à ce que le plus petit Optix MAG281URF arrive sous ce prix.