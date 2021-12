Microsoft prépare la mort du Panneau de configuration sous Windows 11

Microsoft mijote la mort du panneau de configuration classique depuis de nombreuses années. Concrètement, depuis le lancement de Windows 8, en 2012. Or, depuis le lancement de Windows 11 et de sa nouvelle application Configuration, ceux de Redmond ont mis le pied sur l’accélérateur à cet égard. Les dernières mises à jour d’aperçu de Windows 11 en sont une bonne preuve.

Tableau de bord : chronique d’une mort annoncée

Dans la build 22509, Microsoft a déplacé les options de mise en réseau avancées vers une nouvelle page de l’application Paramètres. Il comprend des options de partage de dossiers, d’imprimantes et de réseaux. De plus, certains points d’entrée vers les paramètres de réseau et de périphérique dans Windows 11 redirigent également désormais vers l’application Paramètres au lieu de forcer l’accès au Panneau de configuration.

La Build 22523 est sortie il y a deux jours et parmi ses nouveautés, le fait que les liens qui nous amènent à la section du Panneau de configuration à partir de laquelle nous désinstallions les applications redirigent maintenant vers l’application Paramètres se démarque.

En fait, dans les dernières notes de build, avant d’annoncer ce dernier développement, Microsoft commence par dire « dans le cadre de nos efforts pour apporter plus d’options du Panneau de configuration à l’application Paramètres », montrant un engagement clair à effectuer ladite substitution.

2022 sera une année clé pour mener à bien cette transition. L’équipe Windows travaille comme jamais auparavant et les dernières versions regorgent d’actualités. Le réinvestissement est un fait et tout indique que quelques années de grand plaisir nous attendent sous Windows.

C’est une question de temps avant que le Panneau de configuration ne disparaisse complètement. Cependant, Microsoft est susceptible de conserver son interface de base et de rediriger des options spécifiques vers l’application Paramètres pour faciliter la navigation des utilisateurs de longue durée.

Et vous, Que pensez-vous de ces changements ? Pensez-vous que Microsoft va bientôt « tuer » le Panneau de configuration ? Aimez-vous la nouvelle application Paramètres de Windows 11 ?