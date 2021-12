Blizzard rééquilibre les classes de Diablo II pour la première fois en près de 11 ans

En bref : Blizzard Entertainment rééquilibre les classes de Diablo II pour la première fois en près de 11 ans. Le développeur et l’éditeur ont déclaré qu’ils ne voulaient pas « réinventer la roue » et détourner les classes de leurs objectifs principaux. En tant que tels, ils passeront en revue les compétences sous-utilisées, apporteront des modifications à la qualité de vie des infobulles, évalueront les retards de casting et plus encore dans le but d’élargir la diversité de la construction des personnages.

Les détails viendront plus tard, mais pour l’instant, voici un aperçu des philosophies derrière chaque changement de classe.

Blizzard a déclaré qu’il aimait l’état actuel de la classe Amazon, mais qu’il voyait une opportunité d’améliorer les compétences de mêlée du personnage et envisagerait d’améliorer les compétences de l’arc et de l’arbalète pour améliorer le gameplay de l’arc dans des difficultés plus élevées.

Avec l’Assassin, Blizzard veut améliorer les constructions d’arts martiaux et le fera en réévaluant comment améliorer la génération et la dépense de points de combo. Ils feront de même avec diverses compétences de piège sous-utilisées pour promouvoir plus de builds.

Blizzard vise à ajouter plus de diversité aux compétences de combat du Barbare, y compris l’attaque sautée et la protection sinistre. Ils veulent également donner aux joueurs plus de raisons d’utiliser des barbares lanceurs, et pourraient améliorer les compétences de maîtrise du double lancer et du lancer.

Avec le druide, Blizzard pense qu’il existe des opportunités d’améliorer les compétences élémentaires sous-performantes comme le feu de druide. Les commandes de l’explosion arctique pourraient également nécessiter quelques ajustements, Blizzard envisageant de permettre une forme plus libre tout en la canalisant. Les invocations sont également faibles à haute difficulté, alors Blizzard veut voir comment ils peuvent les rendre plus viables plus tard dans le jeu.

Comme l’Amazone, Blizzard est assez satisfait de l’état actuel du Nécromancien mais pense que certaines invocations spécifiques sont sous-utilisées. Les améliorations des compétences osseuses à haute difficulté pourraient également utiliser un coup de pouce.

Il en va de même pour la sorcière. Plus précisément, ils revisitent les compétences de feu, les compétences de foudre et les compétences de froid dans l’espoir de conduire à une augmentation des compétences sous-utilisées. La compétence Inferno est également un peu maladroite à utiliser, donc les commandes seront un peu rationalisées, nous dit-on.

Le dernier mais non le moindre est le Paladin, qui, comme les autres, possède des compétences moins utilisées sur lesquelles Blizzard aimerait attirer l’attention, notamment le poing des cieux. Les compétences d’aura offensives sont également à réévaluer, et Blizzard souhaite que les épines infligent des dégâts plus fiables à des niveaux plus élevés.

Mis à part les équilibres de classe, Blizzard cherche à apporter des améliorations aux mercenaires, à ajouter de nouveaux mots runiques, à mettre en œuvre des changements d’éléments d’ensemble et à cuire dans le nouveau cube Horadric, en plus du jeu de classement qui devrait arriver au début de l’année prochaine.

Si vous êtes intéressé par les changements à venir, je vous recommande vivement de consulter le blog complet de Blizzard sur le sujet, car cet article ne fait qu’effleurer la surface de ce qui arrive dans le patch 2.4 PTR au début de l’année prochaine.