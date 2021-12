Connectez Fire TV à Echo : avec des haut-parleurs intelligents pour le home cinéma

Pouvez-vous connecter un Amazon Fire TV (stick, cube…) à vos enceintes echo ? En effet c’est possible. Laissez le son entier – de Netflix, Prime Video, jeux, Spotify et autres offres de streaming – jouer directement via des haut-parleurs intelligents. Cela peut produire un son bien meilleur que les haut-parleurs de votre téléviseur. La configuration peut être un peu irritante pour les débutants, mais nous vous aiderons. Et une fois que c’est fait, vous ne voulez plus vous en passer.

Reliez les appareils Fire TV et Echo ensemble

Si les haut-parleurs d’écho et votre Fire TV sont correctement configurés et qu’ils sont dans le même WLAN, vous devez toujours les coupler et, pour ainsi dire, les « faire connaître » les uns aux autres.

Connectez Fire TV et Echo – voici comment cela fonctionne dans l’application Alexa :

Démarrez l’application Alexa et sélectionnez l’option « Appareils ». Appuyez sur le symbole plus et faites défiler jusqu’à la fin de l’écran. Sélectionnez « Combiner les enceintes » puis « Cinéma maison ». Optez pour un Fire TV existant et compatible. Sélectionne au moins un haut-parleur d’écho approprié, deux identiques pour la stéréo. Si disponible, ajoutez un Echo Sub. Définit quel écho doit agir en tant que haut-parleur gauche et lequel en tant que haut-parleur droit. Donnez un nom à la configuration de cinéma maison créée.

Enfin, suivez les dernières instructions sur le téléviseur. Fire TV configure également la télécommande Fire TV afin que vous puissiez désormais modifier le volume de vos haut-parleurs d’écho via la télécommande.

Important : le groupe TV et enceintes doivent se trouver dans la même pièce. Tout le reste a peu de sens de toute façon.

Reproduction sonore home cinéma : Ces appareils sont compatibles

Amazon appelle la connexion entre Fire TV et l’appareil Echo « lecture de son home cinéma ». Mais tous les lecteurs et haut-parleurs de streaming de l’entreprise ne sont pas adaptés. Le fabricant fait également la différence entre le nouveau Fire TV Stick 4K Max et les anciennes variantes de Fire TV.

La configuration n’est pas difficile, mais vous devez la configurer à la fois dans l’application Alexa et sur le téléviseur. (Photo : Sven Wernicke)

Avec le Fire TV Stick 4K Max, vous pouvez connecter :

Écho Studio

Écho (3e génération)

Écho (4e génération)

Écho Plus (2e génération)

Point d’écho (4e génération)

Echo Dot avec horloge (4ème génération)

Sous-écho

Avec le Fire TV (3e génération), le Fire TV Stick 4K, le Fire TV Cube (2e génération), le Fire TV Stick Lite et le Fire TV Stick (3e génération) vous pouvez coupler :

Écho Studio

Écho (2e génération)

Écho (3e génération)

Écho (4e génération)

Echo Plus (1ère génération)

Écho Plus (2e génération)

Point d’écho (3e génération)

Point d’écho (4e génération)

Echo Dot avec horloge (3ème génération)

Echo Dot avec horloge (4ème génération)

Sous-écho

Connecter Fire TV aux haut-parleurs Echo : que rechercher

La reproduction sonore du home cinéma est définitivement un peu « spéciale ». Car dès que vous avez affecté vos enceintes Echo à une configuration home cinéma, vous ne pouvez plus accéder directement aux enceintes individuelles lors de la diffusion de musique. Au lieu de cela, seul le groupe de cinéma maison portant le nom que vous avez créé est disponible.

Vous pouvez ajuster la synchronisation des lèvres si nécessaire. (Photo : Sven Wernicke)

De plus, vous devriez considérer d’autres aspects :

Vous pouvez utiliser le nom choisi de la configuration de cinéma maison pour la saisie vocale Alexa. Pour découpler et changer le home cinéma, faites défiler jusqu’en bas dans l’application Alexa sous « Appareils ». Vous pouvez y trouver la liste de tous les groupes. Le Fire TV connecté diffuse actuellement de la musique sur le téléviseur connecté, par exemple Spotify. Sauf configuration contraire, la télécommande Fire TV est également destinée au contrôle du volume des appareils Echo. Cela peut également être désactivé dans les paramètres de Fire TV. Dans les paramètres (Son et écran -> Système de cinéma maison) du Fire TV, vous pouvez modifier la latence si nécessaire, c’est-à-dire le délai entre l’affichage de l’image et la sortie audio. Les configurations 5.1 ou 7.1 ne sont pas possibles. Un maximum de deux enceintes et un subwoofer peuvent être liés. Si le Fire TV est débranché de l’alimentation, il n’est pas possible de contrôler le volume des haut-parleurs d’écho à l’aide de la télécommande.

Canal de retour pour le Fire TV Stick 4K Max grâce à eARC

Cela devient vraiment excitant lorsque vous possédez un Fire TV Stick 4K Max. Il prend désormais en charge le canal de retour pour émettre les signaux audio des consoles de jeux, lecteurs Blu-ray et autres appareils connectés au téléviseur via HDMI via les haut-parleurs d’écho.

ARC doit être actif dans les paramètres de Fire TV. (Photo : Sven Wernicke)

Important : votre téléviseur doit avoir un port HDMI avec une fonction audio eARC. Le Fire TV Stick 4K Max doit y être branché. Il peut être nécessaire d’activer explicitement eARC dans les options de votre téléviseur.

La retransmission du son, par exemple depuis la Xbox One ou la PlayStation 5, se fait automatiquement, à condition d’avoir correctement configuré la restitution sonore du home cinéma comme décrit ci-dessus. Vous devrez peut-être sélectionner un transfert eARC directement sur le téléviseur. Cela se fait généralement dans les paramètres audio de votre téléviseur.

Chez LG, le téléviseur allume automatiquement l’ARC, parfois une sélection manuelle est encore nécessaire. (Photo : Sven Wernicke)

Je l’ai essayé avec la Xbox Series X et la PlayStation 4. Dans les deux cas, cela a fonctionné sans problème et sans délai.

La meilleure combinaison d’enceintes d’écho pour le home cinéma

La qualité sonore des haut-parleurs intégrés donne à réfléchir, en particulier avec les téléviseurs très plats et plus petits. Cela peut être résolu par des barres de son de haute qualité ou – si par exemple déjà disponibles – des haut-parleurs d’écho plus puissants en combinaison avec un Fire TV. Moi-même, je ne possède « que » un Echo de 4e génération, qui sonne en fait mieux que le haut-parleur de mon LG Nanocell Smart TV à partir de 2020. Les basses nettement plus fortes sont particulièrement visibles lorsque je joue à des jeux.

Un Echo Studio peut considérablement améliorer le home cinéma grâce à Dolby Atmos. (Photo : Amazon)

En ce qui concerne le système de cinéma maison d’Amazon, la meilleure combinaison est deux (puissants) Echo Studios – une boîte pour la gauche, une pour la droite. Un Echo Sub en tant que subwoofer serait également envisageable. Mais alors, nous serions avec une configuration à plus de 500 euros – dans cette gamme de prix, il existe également des barres de son de haute qualité et d’autres solutions pour les utilisateurs plus exigeants.

Deux Echo Dot de 4ème génération ou deux Echo actuels pourraient être à un prix attractif et déjà une augmentation significative par rapport aux mauvais haut-parleurs à la télévision. L’Echo de 4e génération prend également en charge Dolby Audio, et l’Echo Studio prend même en charge Dolby Atmos.