Toshiba dévoile un disque dur de 18 To, rejoignant la course à 30 To

En bref : Toshiba et Showa Denko ont récemment dévoilé leurs plans pour augmenter la capacité des disques durs. Avec Western Digital et Seagate, ils parient sur différentes technologies d’enregistrement magnétique dans l’espoir de sortir des disques de 30 To dans quelques années.

La semaine dernière, Toshiba a dévoilé son disque dur NAS série MN09 de 18 To, qui utilise un nouveau type de technologie d’enregistrement magnétique assisté par micro-ondes (MAMR). Le Flux Control MAMR de la société permet une plus grande densité sur chaque plateau de disque dur. Il a une vitesse de 7 200 tr/min, une mémoire tampon de 512 Mo et un taux de transfert de 268 Mio/s.

Peu de temps après le dévoilement du MN09, Showa Denko a annoncé qu’il travaillait avec Toshiba sur des disques durs utilisant la commutation assistée par micro-ondes (MAS) MAMR pour augmenter encore la capacité, prévoyant éventuellement d’atteindre 30 To. Cette technologie utilise un fort effet d’oscillation magnétique pour enregistrer des données sur une piste beaucoup plus étroite que les formes antérieures de MAMR.

Western Digital a salué MAMR en 2017, lorsqu’il a déclaré qu’il pourrait avoir des disques durs de 40 To d’ici 2025. Plus tôt ce mois-ci, le PDG de la société a parlé d’atteindre finalement 30 To avec des technologies d’augmentation de la densité comme ePMR, SRM et HAMR. Il n’a pas du tout mentionné le MAMR. WD a déjà utilisé OptiNAND, une nouvelle méthode de stockage de métadonnées, pour sortir un lecteur de 20 To le mois dernier.

Seagate a lancé l’année dernière un disque de 20 To utilisant HAMR et souhaite atteindre 30 To d’ici le milieu de cette décennie. Seagate pense même qu’il peut atteindre 100 To d’ici 2030.