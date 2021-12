Le joueur devient viral en rechargeant des objets ménagers à la première personne à la première personne

Rechargement : les sociétés de jeux vidéo consacrent des efforts considérables à ce que le rechargement des armes soit parfait. Certaines animations sont rapides, d’autres un peu plus longues et d’autres beaucoup plus longues. Indépendamment du temps de chargement ou de la précision, le rechargement dans les jeux transmet à la fois un sentiment d’urgence et une attitude de précision pratiquée lorsqu’il est bien fait. Un joueur a récemment capturé cette essence dans une vidéo qui est immédiatement devenue virale.

Un « artiste de jeux vidéo » autoproclamé du Kommander Karl a commencé à faire des vidéos TikTok de lui-même en train de recharger des objets ménagers de tous les jours comme des grille-pain et des taille-crayons d’une manière que vous jureriez être celle de votre jeu de tir à la première personne préféré. Certains sont devenus viraux, comme sa vidéo « Nice Caulk », qui a accumulé 2,2 millions de vues.

Il a tellement attiré l’attention et demandé plus qu’il a fait une vidéo best-of qui a recueilli 10,6 millions de vues depuis qu’il l’a publiée sur TikTok lundi. Lorsque ses chiffres ont commencé à monter en flèche, il a mis en ligne la compilation sur YouTube mardi et compte actuellement près de 60 000 vues sur celle-ci (masthead).

Il convient de mentionner qu’il n’a pas autant d’abonnés sur YouTube que sur TikTok. En fait, Karl a fait la compilation Reload pour célébrer le fait d’avoir atteint 400 000 abonnés sur TikTok. Ses abonnés YouTube ne sont que 2 380.

Le Kommander Karl a publié mercredi une vidéo avec son gros chat uber remerciant tout le monde pour leur soutien, leurs points de vue et leurs commentaires (ci-dessus). Il a mentionné qu’il avait été approché par plusieurs « grands réseaux d’information » par e-mail depuis qu’il est devenu viral et a déclaré qu’il prévoyait de continuer à produire du contenu.

D’autres ont fait des vidéos similaires, mais peu ont capturé cette sensation de jeu vidéo authentique que Kommander Karl semble maîtriser. Bien sûr, qu’attendriez-vous d’un homme avec le logo Half-Life tatoué sur l’avant-bras ? En espérant qu’il continue. À tout le moins, ses recharges sont bonnes pour un sourire.